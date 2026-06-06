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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۲

برخورد تانکر بنزین با پژو ۴۰۵ در آزادراه نطنز–اصفهان ۴ مصدوم داشت

برخورد تانکر بنزین با پژو ۴۰۵ در آزادراه نطنز–اصفهان ۴ مصدوم داشت

اصفهان -سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از مصدومیت چهار نفر در پی برخورد یک دستگاه تانکر حمل سوخت بنزین با خودروی پژو ۴۰۵ در آزادراه نطنز–اصفهان خبر داد.

عباس عابدی، سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، در پی وقوع یک حادثه ویژه رانندگی در آزادراه نطنز–اصفهان، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ساعت ۱۸:۵۲ به مرکز اورژانس اعلام شد و در پی آن دو واحد امدادی اورژانس به محل حادثه در آزادراه نطنز–اصفهان، مقابل امامزاده سلطان حسین و پیش از کارخانه فولاد نطنز اعزام شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: در این حادثه یک دستگاه تانکر حمل سوخت بنزین با یک خودروی پژو ۴۰۵ برخورد کرد که در پی آن خودروی پژو دچار حریق شد.

عابدی با اشاره به تعداد مصدومان گفت: این حادثه در مجموع چهار مصدوم بر جای گذاشت که سه نفر از آنها مرد بودند و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط نیروهای اورژانس، برای ادامه درمان به بیمارستان خاتم‌الانبیاء (ص) نطنز منتقل شدند.

وی خاطرنشان کرد: یک نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه توسط کارشناسان اورژانس درمان شد.

کد مطلب 6852165

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