مدیرکل شیلات بوشهر:سایت پرورش میگوی خورخان ۷۰ میلیون دلار ارزآوری دارد

به گزار خبرنگار مهر،عقیل امینی عصر شنبه در نشست شورای اداری شهرستان دیر با حضور بازرس کل استان بوشهر، فرماندار، امام جمعه و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: استان بوشهر با برخورداری از ۹۳۶ کیلومتر مرز دریایی، یکی از مهم‌ترین مناطق کشور در تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور محسوب می‌شود و بخش آبزی‌پروری به ویژه پرورش میگو نقش مهمی در اشتغال، تولید پروتئین و ارزآوری کشور دارد.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۱۲ هزار هکتار از اراضی ملی استان برای پرورش میگو واگذار شده که از این میزان، ۷ هزار و ۸۰۰ هکتار به بهره‌برداری رسیده و ۴ هزار و ۲۰۰ هکتار نیز در مرحله آماده‌سازی و ساخت قرار دارد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر با اشاره به فعالیت ۱۳ سایت پرورش میگو در استان خاطرنشان کرد: این سایت‌ها از شهرستان دیلم در شمال استان تا سایت بردستان در جنوب استان گسترده شده‌اند و نقش مهمی در اقتصاد دریامحور استان ایفا می‌کنند.

افزایش ۷۸ درصدی تولید میگو در بوشهر

وی با اشاره به خسارات بیماری AHPND در سال‌های گذشته گفت: این بیماری در استان‌های بوشهر و هرمزگان خسارت‌های قابل توجهی به صنعت میگو وارد کرد و موجب کاهش تولید شد.

امینی افزود: با برگزاری نشست‌های تخصصی، اجرای برنامه‌های آموزشی برای آبزی‌پروران و اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو، شرایط تولید به شکل محسوسی بهبود یافت.

وی تصریح کرد: استفاده از استخرهای لاینردار و بتنی، ایجاد استخرهای ذخیره و نرسری، بهره‌گیری از تجهیزات هوادهی و قطع ارتباط مستقیم آبزیان با خاک، موجب افزایش چشمگیر بهره‌وری در این صنعت شده است.

مدیرکل شیلات استان بوشهر ادامه داد: تولید میگوی پرورشی استان از حدود ۱۷ هزار تن در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۳۰ هزار و ۴۶۰ تن در سال گذشته رسید که رشد ۷۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در حالی که تولید بیش از چهار تا پنج تن در هکتار در گذشته موفقیت بزرگی محسوب می‌شد، اکنون در برخی مزارع استان تولید بیش از ۵۰ تن در هکتار نیز محقق شده است.

امینی خاطرنشان کرد: سال گذشته مجموع تولید میگوی پرورشی کشور حدود ۶۲ هزار تن بود که نزدیک به ۵۰ درصد آن در استان بوشهر تولید شد و این استان همچنان جایگاه نخست کشور در صنعت پرورش میگو را در اختیار دارد.

خورخان؛ طرحی راهبردی برای توسعه جنوب استان بوشهر

مدیرکل شیلات استان بوشهر در ادامه به پروژه پرورش میگو در سایت خورخان شهرستان دیر اشاره کرد و گفت: مطالعات امکان‌سنجی بیش از ۱۲ هزار هکتار اراضی جدید برای توسعه آبزی‌پروری در استان انجام شده که یکی از مهم‌ترین آنها سایت خورخان در محدوده بردخون و دیر است.

وی افزود: در این طرح پیش‌بینی شده است حدود ۲ هزار هکتار از اراضی مستعد منطقه برای ایجاد ۴۰۰ مزرعه پرورش میگو واگذار شود.

امینی تصریح کرد: با اجرای این پروژه، ظرفیت تولید سالانه حدود ۲۰ هزار تن میگوی پرورشی ایجاد خواهد شد که افزون بر ۷۰ میلیون دلار ارزآوری و بیش از ۵ هزار فرصت شغلی مستقیم برای منطقه به همراه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه پیگیری‌های اجرای این طرح از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، اظهار داشت: فرمانداران مختلف شهرستان دیر، استانداران ادوار گذشته و مسئولان استانی و ملی پیگیری‌های متعددی برای تحقق این پروژه انجام داده‌اند.

مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: این موضوع در سفر رئیس جمهور شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی نیز مطرح شد و مسئولان مختلف از جمله نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استانداران و رؤسای سازمان شیلات ایران برای تعیین تکلیف آن مکاتبات متعددی انجام داده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: اخیراً نیز مکاتباتی از سوی استاندار بوشهر و رئیس کل دادگستری استان با سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده اما تاکنون نتیجه نهایی حاصل نشده است.

لزوم ایجاد توازن میان توسعه و حفاظت محیط زیست

امینی با اشاره به نامگذاری سال جاری و تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اقتصاد و امنیت ملی گفت: انتظار داریم با همکاری دستگاه‌های مسئول و حمایت نهادهای نظارتی، زمینه تسریع در اجرای این طرح مهم فراهم شود.

وی افزود: شیلات آمادگی دارد در هر سطحی از این پروژه دفاع کارشناسی کند و مستندات فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی آن را ارائه دهد.

مدیرکل شیلات استان بوشهر تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح ایجاد تعادل میان حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تأمین نیازهای توسعه‌ای جامعه است تا ضمن حفظ حقوق نسل‌های آینده، زمینه رفاه، اشتغال و رونق اقتصادی مردم منطقه نیز فراهم شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سازمان حفاظت محیط زیست، موانع موجود بر سر راه اجرای سایت پرورش میگوی خورخان برطرف و این پروژه مهم اقتصادی وارد مرحله اجرایی شود.