قطع برق صنایع لرستان در روزهای جمعه

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی شامگاه شنبه در کارگروه مدیریت مصرف انرژی، اظهار داشت: مدیریت مصرف انرژی در استان در ماههای پیشرو به علت گرما و پیک مصرف انرژی، نیازمند همکاری و هماهنگی لازم بین ادارات و دستگاههایی است که جمعیت قابلتوجهی از مردم در قالب بهرهبرداران صنعت کشاورزی و... تحت پوشش آنها است.
وی ادامه داد: برنامهریزی ویژهای در حوزه برق در استان صورتگرفته و باید میزان برق مصرفی بهگونهای مدیریت شود که کمترین مشکل و چالش برای مردم پیش بیاید.
استاندار لرستان با بیان اینکه در حوزه کشاورزی نیز باتوجهبه اینکه بهرهبرداران ۱۹ ساعت مجوز برداشت آب دارند و پنج ساعت مجوز برداشت ندارند، تأکید کرد: باید مدیریت مصرف برق بهگونهای باشد که این محدودیت در ساعاتی که بار مصرف بالا است، صورت بگیرد تا کشاورزان در ساعات دیگر دچار مشکل نشوند.
شاهرخی با اشاره به فعالبودن صنایع استان در طول هفته، گفت: صنایع در تمام طول هفته فعال هستند و در این بخش قطع برق نداریم، در این حوزه فقط یک روز برق قطع میشود که به جمعه منتقل شده است.
وی افزود: دستگاههای دولتی و اجرایی سهم زیادی در کاهش مصرف انرژی دارند که در این راستا نیز ساعت کاری ادارات یک ساعت کمتر شده است و برق قابلتوجهی از این طریق صرفهجویی میشود.
استاندار لرستان گفت، تأکید شده است که بعد از ساعت اداری، وسایل سرمایشی و وسایلی که نیاز به مصرف برق دارند، استفاده نشود تا مشکلی در تأمین برق خانگی و بازار ایجاد نشود.
شاهرخی، افزود: مدیریت مصرف انرژی بهگونهای باشد که خاموشیها به خانه مردم کشیده نشود و فعالیت حوزههای صنعت، کشاورزی و تولید، دچار مشکل نشود.
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