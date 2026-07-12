سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش بی‌سابقه دما و اوج‌گیری مصرف برق در روزهای اخیر اظهار کرد: اجرای طرح‌های فوری برای کاهش مصرف انرژی در ادارات و واحدهای تولیدی تابعه در دستور کار جدی این سازمان قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی در این زمینه افزود: همکاری همه‌جانبه جامعه کشاورزی اعم از کارکنان، کشاورزان و تولیدکنندگان، کلید اصلی عبور از پیک تابستان بدون اعمال خاموشی‌های گسترده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به بخشنامه‌های بالادستی تصریح کرد: بر اساس تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی، همه مدیران در سطوح ستادی و شهرستانی موظف به اجرای جدی و بدون اغماض برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق ادارات شده‌اند.

کریمی خاطرنشان کرد: در همین راستا، استفاده از سیستم‌های سرمایشی در محیط‌های اداری باید به حداقل ممکن برسد؛ تمامی کولرها باید روی دمای رفاه یعنی ۲۴ درجه تنظیم شوند و همچنین یک ساعت پیش از پایان وقت اداری خاموش گردند.

وی در ادامه با مخاطب قرار دادن بهره‌برداران بخش کشاورزی، از کشاورزان و تولیدکنندگان درخواست کرد تا ساعت کار تجهیزات آبیاری خود را به ساعات غیر اوج بار (طی ساعات شب و اوایل صبح) منتقل کنند.

کریمی تأکید کرد: بهره‌برداران باید از روشن بودن تجهیزات آبیاری و مصرف بالای برق در بازه‌های زمانی پرمصرف یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۶ و همچنین از ساعت ۱۹ تا ۲۳ جداً خودداری نمایند تا فشار مضاعف بر شبکه توزیع وارد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه هدف نهایی این هماهنگی‌ها و محدودیت‌ها را «داشتن کمترین میزان قطعی برق در حوزه حیاتی کشاورزی» دانست و هشدار داد: اعمال هر ساعت خاموشی در فصل اوج گرما، می‌تواند خسارت‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به تولیدات دامی، طیور و همچنین محصولات باغی و زراعی وارد کند.

وی در پایان این گفتگو، از نظارت مستمر و دقیق بخش‌های نظارتی سازمان بر اجرای این دستورالعمل‌ها خبر داد و از همه همکاران و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست تا با صبوری، تعامل و همراهی، این پیک سخت گرما را بدون آسیب جدی به چرخه تولید پشت سر بگذارند.