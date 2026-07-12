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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۸

کریمی: مدیریت مصرف، قطعی برق کشاورزی کرمانشاه را به حداقل می‌رساند

کریمی: مدیریت مصرف، قطعی برق کشاورزی کرمانشاه را به حداقل می‌رساند

کرمانشاه- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه گفت: همراهی جامعه کشاورزی با طرح‌های مدیریت مصرف، قطعی برق این بخش حیاتی را در پیک تابستان به حداقل می‌رساند.

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به افزایش بی‌سابقه دما و اوج‌گیری مصرف برق در روزهای اخیر اظهار کرد: اجرای طرح‌های فوری برای کاهش مصرف انرژی در ادارات و واحدهای تولیدی تابعه در دستور کار جدی این سازمان قرار گرفته است.

وی با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی در این زمینه افزود: همکاری همه‌جانبه جامعه کشاورزی اعم از کارکنان، کشاورزان و تولیدکنندگان، کلید اصلی عبور از پیک تابستان بدون اعمال خاموشی‌های گسترده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به بخشنامه‌های بالادستی تصریح کرد: بر اساس تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی، همه مدیران در سطوح ستادی و شهرستانی موظف به اجرای جدی و بدون اغماض برنامه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق ادارات شده‌اند.

کریمی خاطرنشان کرد: در همین راستا، استفاده از سیستم‌های سرمایشی در محیط‌های اداری باید به حداقل ممکن برسد؛ تمامی کولرها باید روی دمای رفاه یعنی ۲۴ درجه تنظیم شوند و همچنین یک ساعت پیش از پایان وقت اداری خاموش گردند.

وی در ادامه با مخاطب قرار دادن بهره‌برداران بخش کشاورزی، از کشاورزان و تولیدکنندگان درخواست کرد تا ساعت کار تجهیزات آبیاری خود را به ساعات غیر اوج بار (طی ساعات شب و اوایل صبح) منتقل کنند.

کریمی تأکید کرد: بهره‌برداران باید از روشن بودن تجهیزات آبیاری و مصرف بالای برق در بازه‌های زمانی پرمصرف یعنی از ساعت ۱۲ تا ۱۶ و همچنین از ساعت ۱۹ تا ۲۳ جداً خودداری نمایند تا فشار مضاعف بر شبکه توزیع وارد نشود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه هدف نهایی این هماهنگی‌ها و محدودیت‌ها را «داشتن کمترین میزان قطعی برق در حوزه حیاتی کشاورزی» دانست و هشدار داد: اعمال هر ساعت خاموشی در فصل اوج گرما، می‌تواند خسارت‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به تولیدات دامی، طیور و همچنین محصولات باغی و زراعی وارد کند.

وی در پایان این گفتگو، از نظارت مستمر و دقیق بخش‌های نظارتی سازمان بر اجرای این دستورالعمل‌ها خبر داد و از همه همکاران و بهره‌برداران بخش کشاورزی خواست تا با صبوری، تعامل و همراهی، این پیک سخت گرما را بدون آسیب جدی به چرخه تولید پشت سر بگذارند.

کد مطلب 6885490

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