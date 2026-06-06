تلاش برای افزایش تولیدات راهبردی کشاورزی و تحقق امنیت غذایی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نظری عصر امروز شنبه در حاشیه بازدید از مزارع و پایگاه نوآورانه شهرستان چگنی، اظهار داشت: در راستای سیاست‌های کلان وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش بهره‌وری و پایداری تولید، واحد کاداستر سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، برنامه‌های ترویجی و آموزشی ویژه‌ای را برای بهره‌برداران بخش ترویجی و آموزشی ویژه‌ای را برای بهره‌برداران بخش زراعت تدوین و اجرایی کرده است.

وی با اشاره به‌ضرورت تطبیق فعالیت‌های کشاورزی با تغییرات اقلیمی، گفت: تنوع آب‌وهوایی در مناطق مختلف استان لرستان، نیازمند رویکردی هوشمندانه در انتخاب نوع کشت و ارقام زراعی است. هدف اصلی ما در این طرح، انتقال دانش فنی روز به کشاورزان عزیز است تا بتوانند بر اساس پتانسیل‌های اقلیمی منطقه خود، بهترین و سازگارترین ارقام را برای کشت انتخاب کنند.

مجری طرح جهش تولید در دیم‌زارهای سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت کشاورزی دانش‌بنیان، افزود: مهم‌ترین هدف ما از پیاده‌سازی نظام کاداستر و آموزش‌های مرتبط، تنها ثبت اراضی نیست؛ بلکه قصد داریم با توانمندسازی بهره‌برداران و هدایت آن‌ها به سمت الگوی کشت مناسب، شاهد افزایش چشمگیر عملکرد در واحد سطح باشیم. افزایش عملکرد در سطح زیر کشت، علاوه بر ارتقای معیشت کشاورزان، گامی اساسی در جهت افزایش تولیدات راهبردی استان و تحقق امنیت غذایی خواهد بود.

وی تصریح کرد: این رویکرد آموزشی به کشاورزان کمک می‌کند تا با کاهش ریسک‌های ناشی از تنش‌های آب‌وهوایی و استفاده بهینه از منابع خاک و آب، بهره‌وری مزرعه خود را به حداکثر رسانده و به پایداری تولید کمک کنند.