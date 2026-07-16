آغاز کشاورزی هوشمند با اتصال ۲ هزار مزرعه به شبکه ملی مزارع الگویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمد شریفی مقدم مجری برنامه کشاورزی پایدار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی طرح شبکه ملی مزارع الگویی را برنامه محوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در سال جاری دانست و اظهار کرد: آموزش و ترویج بخش کشاورزی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

وی شبکه ملی مزارع الگویی ایران را یک برنامه به هم پیوسته برای رصد عملکرد تولید محصولات کشاورزی دانست و افزود: باید با استفاده از ظرفیت های موجود، عملکرد را افزایش دهیم؛ این در حالی است که به طور میانگین با اختلاف ۴۰ درصدی بهره وری در مزارع نمونه مواجهیم.

مجری ملی برنامه کشاورزی پایدار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، افزایش بهره‌وری را مهمترین راهکار توسعه بخش کشاورزی دانست و بیان کرد: باید فاصله عملکرد میان کشاورزان پیشرو و سایر بهره‌برداران کاهش یابد.

شریفی مقدم با تاکید بر لزوم جبران خلاء عملکرد، خاطرنشان کرد: کشاورزان علاوه بر کاشت، داشت و برداشت، باید با عوامل فنی افزایش عملکرد آشنا شوند و لذا طرح مذکور اقدام به ارائه پشتیبانی های فنی و اجرایی و آموزشی و ترویجی به کشاورزان خواهد کرد.

وی از شناسایی مزارع الگو و انتخاب کشاورزان تابعی خبر داد و بیان کرد: شبکه ای از دانش فنی و عوامل کاربردی افزایش عملکرد را ایجاد خواهیم کرد و تمام حلقه های تامین کننده خدمات فنی، پای کار می آیند.

مجری ملی برنامه کشاورزی پایدار موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، با اشاره به هدفگذاری افزایش ۱۰ درصدی عملکرد در سال اول اجرای طرح، گفت: ۲هزار مزرعه را برای اجرای طرح شبکه ملی مزارع الگویی انتخاب کردیم. در هر مزرعه، ۲۰ کشاورز تابعی فعال هستند و از آموزش‌های میدانی، انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین بهره‌مند می‌شوند.

وی این طرح را اولین گام برای ورود به کشاورزی هوشمند دانست و متذکر شد: تمام فرایند اجرایی طرح به یک پلتفرم هوشمند متصل خواهد شد و اقدام به رصد مزارع الگویی در همه مراحل خواهیم کرد.