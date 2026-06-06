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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

قاتل متواری جوان چمستانی در تهران دستگیر شد

قاتل متواری جوان چمستانی در تهران دستگیر شد

نور - فرمانده انتظامی شهرستان نور از شناسایی و دستگیری قاتل متواری جوان چمستانی در استان تهران خبر داد و گفت: متهم پس از یک عملیات غافلگیرانه به مازندران منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی اظهار داشت: به دنبال وقوع یک نزاع منجر به جرح شدید در چمستان، مرد جوانی بر اثر ضربه وارده به سر راهی بیمارستان شد و پس از چند هفته بستری در آی‌سی‌یو جان باخت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی نور با اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت ضارب را شناسایی و ردیابی وی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی نور خاطرنشان کرد: مأموران با رصد اطلاعاتی، متهم فراری را در استان تهران پیدا کردند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مازندران منتقل کردند.

کد مطلب 6852223

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