قاتل متواری جوان چمستانی در تهران دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سعید مهدوی اظهار داشت: به دنبال وقوع یک نزاع منجر به جرح شدید در چمستان، مرد جوانی بر اثر ضربه وارده به سر راهی بیمارستان شد و پس از چند هفته بستری در آی‌سی‌یو جان باخت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی نور با اقدامات فنی و اطلاعاتی، هویت ضارب را شناسایی و ردیابی وی را در دستور کار قرار دادند.

فرمانده انتظامی نور خاطرنشان کرد: مأموران با رصد اطلاعاتی، متهم فراری را در استان تهران پیدا کردند و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مازندران منتقل کردند.