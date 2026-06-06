https://mehrnews.com/x3cfW4 ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ کد مطلب 6852260 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴ حضور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه نود و هشتم رسید اراک- در این ویدئو حضور با شکوه مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه نود و هشتم ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 6852260 کپی شد مطالب مرتبط نودویکمین اجتماع شبانه مردم مهاجران در حمایت از ولایت فقیه میدانداری مردم خمین در نود و هشتمین شب قرار عاشقی حضور گسترده مردم خنداب در نودمین تجمع حماسی شبانه اجتماع شبانه مردم آستانه در نودمین شب بیعت با ولایت فقیه برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
نظر شما