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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

حضور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه نود و هشتم رسید

حضور مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب به ایستگاه نود و هشتم رسید

اراک- در این ویدئو حضور با شکوه مردم اراک در بیعت با رهبر معظم انقلاب را در ایستگاه نود و هشتم ملاحظه می کنید.

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کد مطلب 6852260

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