عملیات ضد ضهیونیستی در جنوب کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد: گزارشی درباره وقوع یک عملیات زیرگیری در جنوب کرانه باختری دریافت کرده و نیروهای امنیتی در حال بررسی جزئیات و ابعاد این حادثه هستند.

منابع صهیونیستی اعلام کردند که یک شهرک‌نشین در عملیات زیرگیری با خودرو در جنوب بیت‌لحم زخمی شده است.

براساس این گزارش، عملیات جستجوی گسترده برای یافتن عامل این زیرگیری در جریان است که پس از انجام این عملیات از صحنه فرار کرده است.

ارتش رژیم اسرائیل تاکنون اطلاعات بیشتری درباره تلفات احتمالی، هویت عامل یا محل دقیق وقوع این حادثه منتشر نکرده است.



