https://mehrnews.com/x3cfX7 ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۵ کد مطلب 6852312 استانها قزوین استانها قزوین ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۵ خوزنین بیدار ماند؛ نودوهشتمین شب همصدایی و اتحاد مردم رقم خورد بویین زهرا - شهروندان خوزنین در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در خیابانها بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند. دریافت 6 MB کد مطلب 6852312 کپی شد مطالب مرتبط خوزنین بیدار ماند؛ نودوششمین شب همراهی مردم با آرمانها خوزنین در مسیر ایستادگی؛ نودوپنجمین شب حضور مردم به ثبت رسید خوزنین بیدار و استوار؛ نودوچهارمین شب حضور مردمی برگزار شد برچسبها بویین زهرا تجمع مردمی جنگ رمضان
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