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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۵

خوزنین بیدار ماند؛ نودوهشتمین شب همصدایی و اتحاد مردم رقم خورد

خوزنین بیدار ماند؛ نودوهشتمین شب همصدایی و اتحاد مردم رقم خورد

بویین زهرا - شهروندان خوزنین در ادامه تجمعات شبانه، با حضور در خیابان‌ها بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کردند.

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کد مطلب 6852312

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