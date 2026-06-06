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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۵

خیابان های سلماس به سنگر حمایت از انقلاب و رهبری تبدیل شده اند

خیابان های سلماس به سنگر حمایت از انقلاب و رهبری تبدیل شده اند

ارومیه - مردم سلماس در شب های اقتدار ملی همچون شب‌های گذشته در خیابان تجمع کرده اند.

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کد مطلب 6852322

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