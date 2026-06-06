https://mehrnews.com/x3cfXk ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۵ کد مطلب 6852322 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲:۲۵ خیابان های سلماس به سنگر حمایت از انقلاب و رهبری تبدیل شده اند ارومیه - مردم سلماس در شب های اقتدار ملی همچون شبهای گذشته در خیابان تجمع کرده اند. دریافت 14 MB کد مطلب 6852322 کپی شد مطالب مرتبط قزوین در شب نودوهشتم؛ خیابانها همچنان صحنه حضور مردم تاکستان همچنان در میدان؛ روایت نودوهشتمین شب ایستادگی ضیاءآباد؛ روایت تازهای از همدلی در شب نودوهشتم اقبالیه در مسیر همبستگی؛ مردم برای نودوهشتمین شب گرد هم آمدند حضور مردم در صحنه عامل اصلی اقتدار نظام اسلامی است برچسبها شهرستان سلماس تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب
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