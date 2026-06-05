پیام اخیر رهبر انقلاب سند راهبردی تداوم گفتمان ولایت و مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد خداوردی در خطبههای این هفته نماز جمعه ضیاءآباد ضمن توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: شهدا بهترین الگو برای زندگی فردی و اجتماعی هستند و وصیتنامههای آنان سرشار از آموزههای اخلاقی، اعتقادی و انقلابی است.
وی با اشاره به فرازهایی از وصیتنامه شهید حسین عطوف افزود: این شهید والامقام بر پاسداری از خون شهدا، حفظ نظام اسلامی و تبعیت از ولایت فقیه تأکید کرده و مشکلات، کمبودها و سختیهای جامعه را از مصادیق آزمونهای الهی دانسته است.
امام جمعه ضیاءآباد در ادامه با تشریح پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیام صادر شده از سوی رهبر انقلاب را باید یکی از مهمترین اسناد نظری و راهبردی دوران پس از شهادت رئیسجمهور شهید و شهدای خدمت دانست؛ پیامی که سه مناسبت مهم عید غدیر، سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) و سالگرد آغاز رهبری معظمله را به شکلی عمیق و معنادار به یکدیگر پیوند داده است.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در این پیام، غدیر را صرفاً یک واقعه تاریخی یا جشن مذهبی معرفی نکردهاند، تصریح کرد: غدیر روز عهد و میثاق الهی و نقطه آغاز تحقق عملی نظام ولایی در تاریخ اسلام است. از نگاه رهبر انقلاب، ولایت یک امر تشریفاتی نیست بلکه مسئولیتی عینی، اجتماعی و تکلیفآور برای حاکمان و مردم به شمار میرود.
خداوردی ادامه داد: تأکید بر اکمال دین و اتمام نعمت با ولایت، بیانگر جایگاه بنیادین امامت در نظام فکری شیعه است و غدیر همچنان به عنوان الگویی زنده و جاری برای حکمرانی اسلامی مطرح است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مفهوم «قیام لله» در پیام رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب با استناد به آیات قرآن کریم، مکتب امام خمینی(ره) را مبتنی بر قیام برای خدا معرفی کردهاند. این نگاه نشان میدهد که حرکتهای اصلاحی و انقلابی باید خدا محور، مردمی و مستمر باشند و به مقاطع زمانی خاص محدود نشوند.
مردم صاحبان اصلی کشور و منشأ قدرت ملی هستند
امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به نقش مردم در اندیشه رهبر انقلاب افزود: مردم صاحبان اصلی کشور و منشأ قدرت ملی هستند و هر تحول صحیح و پیشرفتآفرین با حضور و اراده مردم رقم میخورد. خودباوری علمی، صنعتی، فرهنگی و دفاعی ملت ایران نیز محصول همین نگاه است.
وی حمایت از ملتهای مظلوم بهویژه مردم فلسطین و غزه را از دیگر محورهای مورد تأکید رهبر انقلاب برشمرد و گفت: ملت ایران همواره در کنار مظلومان جهان ایستاده و همین روحیه ظلمستیزی موجب دشمنی نظام سلطه با جمهوری اسلامی شده است.
خداوردی همچنین به بخش دیگری از پیام رهبر انقلاب درباره نقش رهبری در شکلگیری آمادگی و بصیرت عمومی جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: رهبر شهید با اعتماد به جوانان، ارتقای بینش عمومی و تقویت روحیه مسئولیتپذیری اجتماعی، زمینه شکلگیری یک بعثت تازه در ملت ایران را فراهم ساخت.
وی با قدردانی از برگزاری گسترده برنامههای عید غدیر در شهر و روستاهای بخش ضیاءآباد گفت: جشنها، کاروانهای شادی، غرفههای فرهنگی و برنامههای مردمی امسال با کیفیت مطلوبی برگزار شد و توانست پیام غدیر و فرهنگ ولایت را به زیبایی در جامعه ترویج کند.
امام جمعه ضیاءآباد از تلاش بسیجیان، هیئات مذهبی، روحانیون، فعالان فرهنگی، مساجد و گروههای مردمی در برگزاری این برنامهها قدردانی کرد و افزود: آنچه در ایام غدیر در سطح شهر و روستاها شاهد بودیم جلوهای از همدلی، نشاط اجتماعی و ارادت مردم به اهلبیت(ع) بود.
وی در پایان از سفر نماینده ولی فقیه در استان قزوین به ضیاءآباد خبر داد و گفت: آیتالله مظفری فردا شب مهمان مردم ضیاءآباد خواهد بود و نماز جماعت مغرب و عشا را در مسجد جامع شهر اقامه خواهد کرد. از همه مردم، نیروهای انقلابی، بسیجیان و هیئات مذهبی دعوت میکنیم با حضور پرشور خود در این مراسم، بار دیگر وفاداری خود را به آرمانهای انقلاب و ولایت به نمایش بگذارند.ش
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