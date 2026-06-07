به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه در سخنانی با موضوع «همکاریهای انرژی و امنیت انرژی در چارچوب بریکس» به تشریح دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در خصوص جایگاه بریکس در نظام انرژی جهانی پرداخت.
جلالی در این نشست اظهار داشت: تنشهای ژئوپلیتیکی، اختلال در زنجیرههای تأمین، نوسانات بازارهای جهانی و افزایش تقاضا در اقتصادهای نوظهور نشان میدهد که امنیت انرژی بیش از هر زمان دیگری به یکی از ارکان اصلی ثبات و توسعه جهانی تبدیل شده است.
وی افزود: امنیت انرژی صرفاً به معنای دسترسی به منابع انرژی نیست، بلکه مفهومی جامع است که امنیت عرضه، امنیت تقاضا، امنیت سرمایهگذاری، امنیت فناوری، امنیت زیرساختها و امنیت مالی را نیز دربر میگیرد.
جلالی ظرفیتهای گسترده کشورهای عضو بریکس را مستلزم مسئولیتهای مشترک دانست و گفت: این کشورها مسئولیت دارند در شکلدهی به نظامی عادلانهتر، باثباتتر و فراگیرتر برای امنیت انرژی جهانی نقشآفرینی کنند.
وی با تأکید بر اینکه انرژی باید عامل توسعه، رفاه و تولید باشد و نه ابزاری برای اعمال فشار سیاسی، خواستار توسعه کریدور بینالمللی شمال ـ جنوب، گسترش زیرساختهای حملونقل و لجستیک، توسعه همکاریهای بندری و تقویت اتصال شبکههای انرژی میان کشورهای عضو بریکس شد.
سفیر ایران در روسیه خاطرنشان کرد: این اقدامات میتواند به افزایش امنیت و پایداری تجارت انرژی در سطح منطقهای و جهانی کمک کند.
جلالی همچنین تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نهتنها به هیچ کشوری حمله نکرده است، بلکه همواره خواستار صلح، ثبات و امنیت در جهان بوده و به عنوان عضو بریکس و یکی از تولیدکنندگان مهم انرژی، نقش سازنده و مؤثر خود را در تحقق عدالت و امنیت انرژی جهانی ایفا خواهد کرد.
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