سنتکام مدعی تغییر مسیر ۱۳۴ کشتی تجاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) با انتشار پیامی مدعی شد تاکنون مسیر ۱۳۴ کشتی تجاری را در چارچوب طرح موسوم به «محاصره دریایی» تغییر داده است.

این نهاد در ادامه ادعای خود در راستای تقویت روحیه نظامیان خود مقابل نیروهای دفاعی ایران مدعی شد: یک نفتکش خالی (کشتی M/T Marivex با پرچم پالائو) را در خلیج عمان پس از نقض تحریم‌های اعمال شده علیه ایران از کار انداختیم! یک جت جنگنده اف-۱۸ پس از آنکه خدمه نفتکش از دستورالعمل‌ ها پیروی نکردند، مهماتی را شلیک کرد که به موتور آن آسیب رساند. ما ۷ کشتی را که دستورالعمل‌ ها را نقض کرده بودند، از کار انداختیم، ۱۳۴ کشتی را تغییر مسیر دادیم و به ۴۲ کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه اجازه عبور دادیم.

این نهاد تروریستی پیشتر نیز نیز ادعاهای مشابهی را مطرح کرده بود.