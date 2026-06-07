به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در راستای مناسبسازی محیط زندگی افراد دارای معلولیت طی سال گذشته ۲۳۵ مورد مناسب سازی محیط زندگی و ۲۳ مورد مناسبسازی وسایل نقلیه در سطح استان انجام شد.
وی با اشاره به اینکه ۹ هزار و ۷۹۲ نفر در مناطق شهری و روستایی استان تحت پوشش برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه هستند خاطرنشان کرد: این افراد از خدمات مختلف آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، هنردرمانی، ورزشدرمانی و برنامههای ارتقای مشارکت اجتماعی بهرهمند میشوند.
معاون توانبخشی بهزیستی استان بوشهر بیان کرد: حوزه توانبخشی بهزیستی با هدف ارتقای کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر گروههای هدف، خدمات گستردهای را در بخشهای حمایتی، درمانی، توانمندسازی، مناسبسازی و توانبخشی ارائه کرده است.
ارائه ۱۱۹ هزار خدمت تخصصی
وی با اشاره به جمعیت افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی استان افزود: در حال حاضر ۲۳ هزار و ۵۹۷ نفر از افراد دارای معلولیت از خدمات بهزیستی بهرهمند هستند که ۶۱ درصد آنان را مردان و ۳۹ درصد را زنان تشکیل میدهند. از این تعداد، بیشترین آمار مربوط به شهرستان دشتستان و کمترین تعداد مربوط به شهرستان عسلویه است.
کرمی با بیان اینکه سال گذشته بیش از ۱۱۹ هزار خدمت تخصصی در حوزه توانبخشی به جامعه هدف ارائه شده است، گفت: این خدمات در بخشهای مختلف از جمله حمایتهای معیشتی، درمانی، توانبخشی، تأمین تجهیزات مورد نیاز، مناسبسازی محیط زندگی، خدمات تخصصی پزشکی و برنامههای توانمندسازی ارائه شده است.
معاون توانبخشی بهزیستی استان ادامه داد: یکی از مهمترین برنامههای حمایتی این معاونت، پرداخت مستمری ماهیانه به افراد دارای معلولیت است که در حال حاضر ۱۷ هزار و ۲۱۰ نفر از این خدمت بهرهمند هستند و مستمری آنان به صورت مستمر به حسابشان واریز میشود.
فعالیت ۴۷ مرکز غیردولتی توانبخشی
وی درباره اعتبارات هزینه شده در این بخش گفت: در سال ۱۴۰۴ علاوه بر خدمات مستمر(مستمری، حق پرستاری، لوازم بهداشتی، کمک هزینه معیشت، یارانه مراکز شبانه روزی و روانه و ...) اعتباری بالغ بر ۵۶۲ میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۸۳۶ هزار ریال برای اجرای برنامههای تخصصی حوزه توانبخشی و در سرفصل های مختلف پیشبینی و تخصیص یافت.
کرمی با اشاره به نقش مراکز غیردولتی در ارائه خدمات توانبخشی اظهار داشت: در حال حاضر ۴۷ مرکز غیردولتی توانبخشی در سطح استان فعالیت میکنند که مجموع ظرفیت پذیرش آنها ۲ هزار و ۳۱۵ نفر است. این مراکز خدمات تخصصی مورد نیاز افراد دارای معلولیت را در قالب مراکز شبانهروزی، روزانه، کارگاههای آموزشی، ویزیت و مراقبت ارائه میکنند و نقش مهمی در ارتقای سطح خدمات دارند.
وی همچنین از برگزاری منظم کمیسیونهای پزشکی و توانبخشی خبر داد و افزود: طی سال گذشته ۲ هزار و ۸۳۳ پرونده در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گرفت تا نوع و شدت معلولیت افراد تعیین و زمینه بهرهمندی آنان از خدمات متناسب فراهم شود.
حمایت از کودکان دارای اختلال شنوایی
معاون توانبخشی اداره کل بهزیستی استان در ادامه به بخشی از خدمات تخصصی ارائه شده اشاره کرد و گفت: در حوزه توانمندسازی معلولان، سالمندان و سایر گروههای هدف، ۱۰۵ نفر از حمایتهای ویژه بهرهمند شدند. همچنین کمکهزینه ایاب و ذهاب برای یک هزار و ۵۸۶ نفر پرداخت شد تا امکان دسترسی آنان به خدمات درمانی و توانبخشی تسهیل شود.
وی افزود: در راستای حمایت از کودکان دارای اختلال شنوایی، ۵۴ کودک ناشنوا از کمکهزینه کاشت حلزون یا قطعات آن بهرهمند شدند. همچنین ۳۳۹ نفر خدمات درمانی مرتبط با اختلالات دهانی و بلع دریافت کردند و ۲۸ نفر از مبتلایان به بیماریهای متابولیک نیز تحت پوشش خدمات درمانی و حمایتی قرار گرفتند.
کرمی تأمین تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت را از دیگر برنامههای مهم این معاونت عنوان کرد و گفت: تهیه و تأمین انواع وسایل کمک توانبخشی، اندامهای مصنوعی، تجهیزات کمک توانبخشی، وسایل بهداشتی مورد نیاز افراد دارای معلولیت و سایر تجهیزات تخصصی مورد نیاز جامعه هدف در طول سال انجام شده است.
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