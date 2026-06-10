مجید درویشی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تصویب بسته جدید حمایتی دولت برای جامعه هدف بهزیستی خبر داد و اظهار کرد: بر اساس مصوبات ابلاغ شده، میزان حمایتهای مالی در بخشهای مختلف خدمات توانبخشی، مراقبتی و حمایتی افزایش قابل توجهی یافته است.
وی با اشاره به تقویت اعتبارات مراکز تحت پوشش بهزیستی افزود: برای نخستین بار یارانه مراکز آموزشی و توانبخشی زیر نظر سازمان بهزیستی با رشد ۷۰ درصدی همراه شده که این اقدام میتواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده به مددجویان و افراد دارای معلولیت داشته باشد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه ادامه داد: همچنین در قالب این مصوبه، حق پرستاری افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید ۸۰ درصد افزایش یافته و کمکهزینه نگهداری افراد دارای ضایعه نخاعی و افراد دارای اختلال طیف اتیسم نیز با رشد ۹۰ درصدی همراه شده است.
درویشی با بیان اینکه خدمات ویزیت در منزل نیز مشمول افزایش اعتبارات شده است، تصریح کرد: بر اساس تصمیم دولت، تعرفه ویزیت در منزل برای جامعه هدف بهزیستی دو برابر شده و رشد ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است که میتواند دسترسی این افراد به خدمات تخصصی را تسهیل کند.
وی این تصمیم را از مهمترین اقدامات دولت در حوزه رفاه و حمایتهای اجتماعی دانست و گفت: بسیاری از خانوادههای دارای عضو معلول با هزینههای سنگین نگهداری، درمان و توانبخشی مواجه هستند و افزایش این حمایتها میتواند بخشی از فشارهای اقتصادی موجود را کاهش دهد.
مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: اجرای این مصوبات علاوه بر بهبود شرایط معیشتی جامعه هدف، زمینه ارتقای سطح خدمات مراکز توانبخشی را نیز فراهم خواهد کرد و به افزایش کیفیت ارائه خدمات تخصصی منجر میشود.
درویشی در پایان با قدردانی از پیگیریهای رئیس سازمان بهزیستی کشور و همراهی دولت در تصویب این افزایشها، ابراز امیدواری کرد که اجرای کامل این مصوبات رضایتمندی بیشتر جامعه هدف و بهبود شاخصهای خدماترسانی در حوزه بهزیستی را به دنبال داشته باشد.
نظر شما