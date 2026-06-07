به گزارش خبرنگار مهر، علی تهوری صبح یکشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار خراسان جنوبی اظهار کرد: در حوزه گروه‌های کالایی به ویژه کالاهای اساسی، از حیث تأمین و فراوانی کالا مشکلی در بازار وجود ندارد و از شهرستان‌ها نیز گزارشی درباره کمبود کالا دریافت نشده است.

وی افزود: بازار از نظر عرضه و تقاضا در وضعیت مناسبی قرار دارد و نگرانی خاصی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم وجود ندارد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان جنوبی با اشاره به تداوم طرح‌های نظارتی در استان بیان کرد: به دستور استاندار، طرح‌های نظارتی تا ۲۱ ماه جاری ادامه دارد و همکاران ما نظارت‌ها را نسبت به گذشته تشدید کرده‌اند.

تهوری با بیان اینکه اولویت بازرسی‌ها بر نظارت بر انبارها متمرکز شده است، گفت: تیم‌های تخصصی بازرسی به صورت مستمر بازار را رصد می‌کنند و تاکنون برای ۱۰ انبار پرونده تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است و دو پرونده دیگر نیز در دست اقدام قرار دارد.

وی با انتقاد از ثبت نکردن برخی انبارها در سامانه جامع انبارها افزود: متأسفانه برخی فعالان اقتصادی نسبت به ثبت انبارهای خود جدیت لازم را ندارند که این موضوع علاوه بر ایجاد مشکل برای خود آنان، روند نظارت بر بازار را نیز با اختلال مواجه می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان جنوبی از اتاق اصناف، فروشگاه‌ها و شرکت‌های تعاونی خواست انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و ادامه داد: در برخی موارد کالاها حتی در منازل مسکونی نگهداری می‌شود.

تهوری با اشاره به کشف اخیر یک انبار غیرمجاز گفت: روز گذشته تعداد زیادی لوازم خانگی در یک منزل کاملاً مسکونی کشف شد که ارزش کالاهای موجود در آن حدود ۲۳ تا ۲۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.

وی افزود: برخی فروشگاه‌ها تنها یک نمونه ویترینی از کالا را عرضه می‌کنند و هنگام خرید اعلام می‌کنند کالا از تهران تأمین خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان جنوبی با تأکید بر حضور میدانی بازرسان در بازار اظهار کرد: تلاش کرده‌ایم در شهرستان‌ها علاوه بر گفت‌وگو با اصناف، ارتباط مستقیم با مردم نیز داشته باشیم تا مسائل و دغدغه‌های آنان مورد بررسی قرار گیرد.

تشکیل ۷۲۷پرونده تخلف با ۱۲۶میلیلرد تومان تخلف

تهوری درباره افزایش قیمت برخی کالاها نیز بیان کرد: تغییر قیمت برخی اقلام مانند چای مربوط به سیاست‌های شرکت‌های توزیعی در سطح کشور است و ارتباطی با بازار استان ندارد.

وی با اشاره به عملکرد حوزه بازرسی از ابتدای سال گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج هزار و ۷۲۷ پرونده تخلف به ارزش ۱۲۶ میلیارد تومان تشکیل شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت خراسان جنوبی ادامه داد: در قالب طرح‌های نظارتی نیز سه هزار و ۳۵ مورد بازرسی در سامانه «سیما» ثبت شده و ۱۰۴ پرونده به ارزش ۱۲۵ میلیارد ریال تشکیل شده است.

تهوری خاطرنشان کرد: دو فروشگاه زنجیره‌ای نیز به دلیل گرانفروشی به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند و نظارت بر این واحدها با جدیت ادامه دارد.

وی همچنین از معرفی یک بنگاه اقتصادی در حوزه خدمات به تعزیرات حکومتی خبر داد و گفت: این پرونده به ارزش ۲۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با اتهام گرانفروشی تشکیل شده است.