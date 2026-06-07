احیای هنرهای اصیل روایتگری در کردستان با برگزاری کارگاه نقالی

حمیدرضا گوهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کردستان با همکاری معاونت امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان، کارگاه یک‌روزه «اصول و مبانی نقالی و پرده‌خوانی» را برای علاقه‌مندان به هنرهای سنتی و روایتگری برگزار می‌کند.

وی افزود: نقالی و پرده‌خوانی از کهن‌ترین شیوه‌های انتقال فرهنگ، تاریخ، حماسه و ارزش‌های ملی در ایران به شمار می‌روند و احیای این هنرها می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی نسل جدید با میراث فرهنگی و ادبی کشور داشته باشد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان با اشاره به حضور استاد پویا بازرگان در این برنامه گفت: این کارگاه با تدریس یکی از چهره‌های شناخته‌شده عرصه نقالی و شاهنامه‌خوانی کشور برگزار می‌شود که سابقه کسب عناوین برتر در جشنواره‌های ملی و حضور به عنوان داور در رویدادهای کشوری و بین‌المللی را در کارنامه دارد.

هنر روایتگری؛ پلی میان تاریخ و نسل امروز

گوهری تصریح کرد: نقالی تنها یک هنر نمایشی نیست، بلکه ابزاری برای انتقال مفاهیم فرهنگی، هویتی و اخلاقی به نسل‌های مختلف محسوب می‌شود و شاهنامه‌خوانی نیز به عنوان بخشی از حافظه تاریخی ایرانیان، ظرفیت ارزشمندی برای تقویت هویت ملی و آشنایی نوجوانان با ادبیات فاخر فارسی دارد.

وی ادامه داد: برگزاری چنین کارگاه‌هایی می‌تواند زمینه کشف و پرورش استعدادهای نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به هنرهای نمایشی سنتی را فراهم کرده و به حفظ و ترویج میراث ناملموس فرهنگی کشور کمک کند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان خاطرنشان کرد: این کارگاه روز سه‌شنبه ۱۹ خردادماه در مرکز شماره چهار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کردستان واقع در سنندج، سه‌راه ادب، خیابان شهید قاسم سلیمانی برگزار می‌شود و حضور در آن برای علاقه‌مندان آزاد است.