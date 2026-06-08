آغاز مرحله میدانی جشنواره «روایت علوی» در محوطه تئاتر شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره روایت علوی، مرحله میدانی نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» از شامگاه شنبه شانزدهم خرداد با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی درمحوطه تئاترشهر تهران و دیگر استانها آغاز شد. روز گذشته ۱۷ خرداد مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی، کورش سلیمانی رئیس مجموعه تئاتر شهر و تعدادی دیگر از هنرمندان عرصه نمایش های آئینی از این جشنواره دیدن کردند.
سید محمدجواد جلالی دبیر این رویداد نمایشی با اعلام این خبر گفت: بیش از ۱۲۰ اجرای خیابانی، روایتگری، نقالی، شعرخوانی و برنامههای هنری در قالب این جشنواره در تهران و استانهای مختلف کشور در حال برگزاری است و این روند تا عید مباهله ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این اجراها با مشارکت شبکه استانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در سراسر کشور برنامهریزی شده و هدف آن رساندن پیام غدیر، ولایت و سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) به متن زندگی روزمره مردم از طریق زبان هنر است.
جلالی با اشاره به آغاز اجراهای بخش میدانی جشنواره در مجموعه تئاتر شهر اظهار کرد: طبق جدول اعلامشده در نخستین روز این رویداد نمایشی، هنرمندان برگزیده از شامگاه شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ روی صحنه رفتند. تمامی اجراهای این رویداد با ضرب و زنگ استاد محمد نیری همراه است.
وی با تاکید بر اینکه جشنواره روایت علوی سعی دارد تا مفاهیم بنیادین غدیر را از قالب برنامههای رسمی خارج کرده و به تجربهای زنده، مردمی و اجتماعی تبدیل کند، تصریح کرد: این رویداد نقالی و پردهخوانی تجربهای است که در آن هنرمندان و روایتگران در کنار مردم، حماسه ولایت را بازخوانی میکنند. «روایت علوی» صرفاً یک جشنواره مناسبتی نیست، بلکه تلاشی فرهنگی برای احیای هنر روایتگری دینی و تبیین پیوند تاریخی غدیر با هویت انقلاب اسلامی است؛ جریانی که میکوشد با بهرهگیری از ظرفیت هنر، مفاهیم عدالت، ولایت، مردمداری، مقاومت و مسئولیت اجتماعی را برای نسل امروز بازخوانی کند.
نخستین جشنواره ملی «روایت علوی» تا عید مباهله با اجرای آثار برگزیده و برنامههای میدانی هنرمندان در نقاط مختلف کشور ادامه خواهد داشت.
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