ردپای اکولوژیکی پایتخت ۳.۵ برابر ظرفیت زیستی استان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسنژاد، مدیرکل محیط زیست استان تهران، صبح یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی از ساماندهی لکههای صنعتی به عنوان یکی از محوریترین برنامههای دولت در این استان یاد کرد و جزئیات تازهای از وضعیت ظرفیت زیستی و بار آلودگی تهران ارائه داد.
او با اعلام اینکه ۳۸ لکه صنعتی در استان تهران در حال ساماندهی است، تأکید کرد که این واحدها از استان خارج نخواهند شد، بلکه موظف به رعایت کامل ملاحظات محیط زیستی میشوند.
به گفته وی، بارگذاریهای غیراصولی سالهای گذشته در حومه شهرها، باعث شده بود تا حجم بارگذاری صنعتی از ظرفیت زیستی استان فراتر رود.
عباسنژاد با ارائه آماری گفت: ظرفیت زیستی استان تهران کمتر از یک هکتار برای هر نفر است، در حالی که ردپای اکولوژیکی ما بین دو و نیم تا سه و نیم هکتار برای هر فرد است.
او این شکاف را عامل تحمیل بار آلودگی بیش از حد به استان دانست.
مدیرکل محیط زیست استان تهران همچنین به ردپای کربن اشاره کرد و افزود: ردپای کربن ما دو و نیم تا سه تن برای هر نفر است و در مقایسه با سایر شهرهای کشور، کربن بیشتری تولید میکنیم.
او هشدار داد که بر اساس مکانیزم تجارت نشر پیمان کیوتو، ایران جزو کشورهای با تولید کربن بالا محسوب شده و مشمول جرایم مربوطه میشود.
عباسنژاد کاهش این آلودگی را مشروط به اقداماتی در حوزه صنعت، نوسازی ناوگان حمل و نقل و توسعه سیستمهای پاک در شهر تهران دانست.
او در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ساماندهی لکههای صنعتی بازگشت و از مدیریت بیش از ۵۰ هزار واحد صنعتی خبر داد و این اقدام را گامی مؤثر با راهبری استاندار تهران توصیف کرد که میتواند به کاهش بار آلودگی در حوزههای آب، خاک و هوا منجر شود.
مدیرکل محیط زیست استان تهران در ادامه به معضل «بوی نامطبوع» در تهران پرداخت و از تشکیل کمیتهای ویژه با دستور مقامات مسئول خبر داد.
به گفته او، در این کمیته دستگاههای متولی مانند سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری تهران، و نهادهای نظارتی از جمله دادگستری و سازمان بازرسی، با هدایت معاونت عمرانی استانداری حضور دارند.
او از به بهرهبرداری رسیدن تصفیهخانههای فاضلاب واحدهای لبنی و کشتارگاهها خبر داد و گفت که واحدهای دامداری نیز موظف به مدیریت فاضلاب و پسماند خود شدهاند و این کار با همکاری سازمان کشاورزی، دانشگاه تهران و دامپزشکی در دستور کار قرار گرفته است.
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