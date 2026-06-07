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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۱

اعتبار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا پایان شهریور تمدید شد

اعتبار تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تا پایان شهریور تمدید شد

معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید اعتبار تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید اعتبار تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته تا پایان شهریورماه سال جاری خبر داد و شرایط برگزاری مجامع عمومی این تشکل‌ها را اعلام کرد.

در این اطلاعیه با اشاره به شرایط ویژه کشور، مقرر شده است اعتبار تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و کانون‌های کارگران بازنشسته تا پایان شهریورماه سال جاری تمدید شود.

همچنین در صورت درخواست متقاضیان، مدارک ثبتی مسئولان این تشکل‌ها متناسب با نوع تشکل صادر خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، از تاریخ صدور نامه، برگزاری مجامع عمومی حضوری تشکل‌های مذکور در سطح استان‌ها، پس از هماهنگی و اخذ تأییدیه مراجع ذی‌ربط، بلامانع خواهد بود.

معاونت روابط کار هدف از این تصمیم را تسهیل امور اجرایی تشکل‌ها و حفظ استمرار فعالیت‌های قانونی آن‌ها در شرایط موجود عنوان کرده است.

کد مطلب 6852495

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