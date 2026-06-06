به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، داود آدینه، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران در یکصد و چهاردهمین اجلاسیه سازمان بین‌المللی کار در ژنو ۲۰۲۶، با قدردانی از رئیس، اعضای هیئت‌رئیسه و مدیرکل سازمان بین‌المللی کار به‌دلیل فراهم کردن فرصت گفتگو درباره یکی از مهم‌ترین موضوعات عصر حاضر یعنی هوش مصنوعی، تأکید کرد: این فناوری ظرفیت آن را دارد که در مسیر تحقق اهداف مرتبط با کار شایسته، نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه هوش مصنوعی امروز به‌عنوان یکی از اثرگذارترین فناوری‌های قرن، در حال ورود به تمامی عرصه‌های زندگی است، گفت: این فناوری می‌تواند از طریق ارتقای ایمنی و سلامت محیط‌های کار، کاهش خطاهای انسانی و پیشگیری از حوادث شغلی، به بهبود شرایط کاری کمک کند.

آدینه افزود: هوش مصنوعی همچنین با افزایش بهره‌وری، توسعه نوآوری و ایجاد ارزش افزوده، زمینه رشد اقتصادی و توسعه اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

نماینده کارفرمایان ایران در ادامه تصریح کرد: این فناوری می‌تواند فرصت‌های شغلی را برای گروه‌هایی که پیش‌تر دسترسی محدودی به بازار کار داشته‌اند، از جمله افراد دارای معلولیت، ساکنان مناطق دورافتاده و اقشار آسیب‌پذیر، تسهیل کند.

به گفته وی، استفاده درست و مسئولانه از هوش مصنوعی می‌تواند به تقویت گفتگوهای اجتماعی، افزایش شفافیت و ارتقای حقوق بنیادین نیروی کار منجر شود.

آدینه در عین حال با اشاره به چالش‌های همراه با گسترش هوش مصنوعی، از نگرانی‌ها درباره حذف برخی مشاغل بر اثر اتوماسیون، افزایش شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی، ضرورت حفاظت از حریم خصوصی، امنیت داده‌ها و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی سخن گفت و یادآور شد: اگر این فناوری بر پایه اصول اخلاقی، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی به کار گرفته شود، می‌تواند به ابزاری مؤثر برای ارتقای کیفیت زندگی و توسعه انسانی تبدیل شود.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران با یادآوری سخنرانی سال گذشته خود، به گزارش‌های مجمع جهانی اقتصاد اشاره کرد و گفت: بر اساس این گزارش‌ها انتظار می‌رود هوش مصنوعی در دهه‌های آینده ساختار بازار کار جهانی را به‌صورت بنیادین دگرگون کند.

وی بر ضرورت آمادگی دولت‌ها، کارفرمایان و کارگران برای مدیریت این تحول بزرگ از طریق همکاری و گفت‌وگوی مستمر تأکید کرد.

آدینه همچنین از مواضع و رویکرد مدیرکل سازمان بین‌المللی کار در زمینه حفاظت از اصول و حقوق بنیادین در محیط کار، حمایت اجتماعی برای همه اشکال اشتغال و تقویت ظرفیت گفت‌وگوهای اجتماعی در مواجهه با تحولات فناورانه قدردانی کرد.

نماینده کارفرمایان ایران با اشاره به شرایط کشور، اظهار کرد: ایران سال‌ها است که به‌طور ناعادلانه تحت تحریم قرار دارد و همزمان با تهدیدها، اینک مورد حمله دشمنانی قرار گرفته است که نه با ایران هم‌مرز هستند و نه همسایه.

وی افزود: کشور ما مورد حمله کشورهایی قرار گرفته است که نه به آن‌ها حمله کرده‌ایم و نه کاری انجام داده‌ایم که چنین حمله‌ای را در ذهن آن‌ها متبادر کند.

آدینه با محکوم کردن بمباران مراکز مسکونی، صنعتی، تولیدی و خدماتی، این اقدامات را کاملاً محکوم و مغایر با اصول انسانی و حقوق بین‌الملل دانست و تصریح کرد: این حملات نه‌تنها بر زیرساخت‌های اقتصادی کشور، بلکه بر روند تحقق کار شایسته، امنیت شغلی و معیشت میلیون‌ها نیروی کار، آثار منفی و بعضاً خطرناک بر جای گذاشته است.

وی در ادامه از سازمان بین‌المللی کار خواست با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و جایگاه بین‌المللی خود، توجه ویژه‌ای به حمایت از جامعه کار و صیانت از محیط‌های تولید و اشتغال داشته باشد و نقش مؤثر و سازنده خود را در این زمینه ایفا کند.

به گفته وی، در همین راستا انتظار می‌رود موضوع فعال‌سازی مجدد دفتر نمایندگی ILO در ایران مورد توجه ویژه قرار گیرد و همچنین هیئتی کارشناسی برای بازدید نزدیک از شرایط، خسارات و چالش‌های موجود به ایران اعزام شود.

در پایان، آدینه بار دیگر بر پیشنهاد مطرح‌شده در اجلاس‌های ۱۱۲ و ۱۱۳ تأکید کرد و گفت : اختصاص روز اول ژوئن به‌عنوان «روز جهانی کارفرما» می‌تواند به تقویت همبستگی، تعامل و همکاری بیشتر میان کارفرمایان جهان و ارتقای نقش آنان در توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کند.

وی گفت: تاریخ از هر اقدامی که در مسیر تقویت همکاری، صلح، توسعه، عدالت و کرامت انسانی انجام شود، به نیکی یاد خواهد کرد.