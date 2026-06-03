به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامحسین حسینینیا، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در سازمان بینالمللی کار، در بیانیه رسمی ایران در این اجلاس که گزارش جامع کمیته کارشناسان درباره اجرای توصیهنامه شماره ۲۰۵ (اشتغال و کار شایسته برای صلح و تابآوری) در آن بررسی میشود، گفت: دنیای کار و تولید ایران با چالشهای ساختاری و ناگهانی ناشی از تنشهای منطقهای، جنگ غیرقانونی تحمیلی و ادامه تحریمهای یکجانبه ناعادلانه مواجه است.
نماینده ایران به حملات مستقیم به زیرساختهای غیرنظامی، آموزشی و پژوهشی اشاره کرد و بمباران مدرسه میناب را نمونهای از مواردی دانست که حق یادگیری نسل جوان را سلب کرده است.
وی افزود: انتقال اجباری به آموزش آنلاین نیز به دلیل تحریمهای فناوری و نابرابری دیجیتال، شکاف آموزشی بین دهکهای درآمدی را تشدید کرده است. با این حال، ایران بر تابآوری خود تأکید کرد و از ابتکار ملی «تابآوری از طریق استواری» سخن گفت که شامل برنامههایی مانند طرح اشتغال عمومی، حمایت از کسبوکارهای خرد، کوچک و خانگی از طریق نمایشگاههای «هزار بازار ـ هزار عرصه»، ارائه تسهیلات ارزانقیمت مشروط به حفظ اشتغال، طرح الکترونیکی کالابرگ و گسترش ظرفیت بیمه بیکاری است.
حسینینیا در پایان سخنان خود از ILO خواست تا «فراتر از محکومیت جنگ و تحریمها»، کمکهای فنی لازم برای بازسازی مهارتها و مدلهای یادگیری مجازی را در اختیار ایران قرار دهد و موضع شفافی در خصوص آثار منفی تحریمها بر حق دسترسی به کار اتخاذ کند.
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