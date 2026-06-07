  1. استانها
  2. خوزستان
۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۰۰

دانش‌آموزان برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند

دانش‌آموزان برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی اقدام کنند

اهواز - معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان از تداوم ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان برای سال تحصیلی جدید خبر داد.

سعید سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان پایه‌های دوم تا ششم دوره ابتدایی عادی و استثنایی، پایه‌های هشتم و نهم دوره متوسطه اول و همچنین پایه‌های یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش آغاز شده و تا ۳۱ خردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: ثبت سفارش کتاب‌های درسی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی، پایه هفتم متوسطه اول و پایه دهم رشته‌های نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش نیز از ششم تیرماه آغاز می‌شود و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه تمامی فرآیند ثبت سفارش به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: سامانه ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش‌آموزان و اولیا فعال شده و متقاضیان می‌توانند در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبت سفارش و تکمیل مراحل مربوطه اقدام کنند.

سیاحی تأکید کرد: دانش‌آموزان و خانواده‌ها ثبت سفارش کتاب‌های درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرآیند توزیع کتاب‌ها پیش از آغاز سال تحصیلی بدون مشکل انجام شود.

کد مطلب 6852518

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها