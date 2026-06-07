سعید سیاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان پایههای دوم تا ششم دوره ابتدایی عادی و استثنایی، پایههای هشتم و نهم دوره متوسطه اول و همچنین پایههای یازدهم و دوازدهم دوره متوسطه نظری، فنیوحرفهای و کاردانش آغاز شده و تا ۳۱ خردادماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: ثبت سفارش کتابهای درسی دانشآموزان پایه اول ابتدایی، پایه هفتم متوسطه اول و پایه دهم رشتههای نظری، فنیوحرفهای و کاردانش نیز از ششم تیرماه آغاز میشود و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.
معاون پژوهش، برنامهریزی و توسعه منابع ادارهکل آموزش و پرورش خوزستان با بیان اینکه تمامی فرآیند ثبت سفارش به صورت الکترونیکی انجام میشود، گفت: سامانه ثبت سفارش کتابهای درسی برای دانشآموزان و اولیا فعال شده و متقاضیان میتوانند در بازه زمانی تعیین شده نسبت به ثبت سفارش و تکمیل مراحل مربوطه اقدام کنند.
سیاحی تأکید کرد: دانشآموزان و خانوادهها ثبت سفارش کتابهای درسی را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرآیند توزیع کتابها پیش از آغاز سال تحصیلی بدون مشکل انجام شود.
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