تمدید ثبت نام الکترونیکی کتاب دانش آموزان در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس، برابر برنامه زمانی قبلی، پایان مهلت ثبت‌نام الکترونیکی کتاب درسی ۱۸ خرداد اعلام شده بود، ولی به دلیل تأخیر در راه‌اندازی اولیه سامانه، مهلت ثبت‌نام الکترونیکی کتاب درسی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تا تاریخ هشتم تیر تمدید شد.

دانش‌آموزان و مدیران مدارس برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی، پایه‌های یازدهم و دوازدهم شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، پایه‌های یازدهم و دوازدهم رشته معارف اسلامی و پایه‌های هشتم و نهم کتاب‌های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان استعدادهای درخشان می‌توانند به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی https://www.irtextbook.com مراجعه کنند.

ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتاب‌های درسی پایه اول ابتدایی از ۲۳ تیر تا ۲۰ شهریور انجام می‌شود.

همچنین اصلاح سفارش کتاب‌های درسی پایه اول تا ششم ابتدایی از یکم مرداد آغاز خواهد شد و تا شانزدهم شهریور ادامه خواهد داشت.