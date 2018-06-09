  1. استانها
  2. فارس
۱۹ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۰۳

تمدید ثبت نام الکترونیکی کتاب دانش آموزان در فارس

شیراز - مهلت ثبت‌نام الکترونیکی سفارش کتاب‌های درسی دانش آموزان تا هشت تیر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش فارس، برابر برنامه زمانی قبلی، پایان مهلت ثبت‌نام الکترونیکی کتاب درسی ۱۸ خرداد اعلام شده بود، ولی به دلیل تأخیر در راه‌اندازی اولیه سامانه، مهلت ثبت‌نام الکترونیکی کتاب درسی برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ تا تاریخ هشتم تیر تمدید شد.

دانش‌آموزان و مدیران مدارس برای ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی، پایه‌های یازدهم و دوازدهم شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، پایه‌های یازدهم و دوازدهم رشته معارف اسلامی و پایه‌های هشتم و نهم کتاب‌های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش‌آموزان استعدادهای درخشان می‌توانند به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی به نشانی https://www.irtextbook.com  مراجعه کنند.

ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتاب‌های درسی پایه اول ابتدایی از ۲۳ تیر تا ۲۰ شهریور انجام می‌شود.

همچنین اصلاح سفارش کتاب‌های درسی پایه اول تا ششم ابتدایی از یکم مرداد آغاز خواهد شد و تا شانزدهم شهریور ادامه خواهد داشت.

کد خبر 4316047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها