بمب ساعتی در ارتش اسرائیل؛ لو رفتن تصاویر اماکن مهم نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه صهیونیستی ۷ روز که به زبان عبری منتشر می شود نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص میزان نفوذ امنیتی و اطلاعاتی به ارتش این رژیم را چاپ کرد و گزارش داد، هزاران سرباز و افسر ارتش قربانی شبکه های جعلی در فضای مجازی شده اند؛ شبکه هایی که از سوی طرف های متخاصم اداره می شوند.

بر اساس این گزارش، شبکه های مذکور موفق شده اند با جعل هویت افراد مشهور به تصاویر و فیلم هایی از نظامیان صهیونیست در پایگاه های نظامی با لباس های فرم و تمام سلاح هایشان دست پیدا کنند.

این نظامیان در اوقات فراغت و یا زمان شیفت های نگهبانی با اکانت های مذکور در ارتباط بوده اند. گفته شده بیش از ۱۶ هزار فیلم و ۱۰ هزار تصویر تنها در یک گروه تلگرامی که از سه سال قبل فعالیت می کرده ثبت شده است.

در این گزارش، رسوایی مذکور به عنوان یک بمب ساعتی علیه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی توصیف شده است. در این فیلم ها علاوه بر آن که اقدامات جنسی نظامیان صهیونیست ثبت شده اتاق های عملیات، برج های دیده بانی و حتی داخل تانک ها و خودروهای زرهی نیز ضبط شده است.

کارشناسان هشدار داده اند جریان های متخاصم می توانند از این اطلاعات به راحتی برای شناخت تجهیزات و جزئیات نظامی مربوط به ارتش رژیم صهیونیستی استفاده کنند.