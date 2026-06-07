به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه صهیونیستی کان اعتراف کرد، ضرباتی که ارتش رژیم صهیونیستی در لبنان متحمل می شود سنگین بوده و در حال شدت گرفتن است.

در این گزارش آمده است، حزب الله معادله نگران کننده ای را از طریق پهپادهای انتحاری خود به ارتش رژیم صهیونیستی تحمیل می کند. ارتش بدون آمادگی در برابر این پهپادها وارد جنگ شد. نظامیان اسرائیلی در برابر دشمن که به یک تهدید کشنده مجهز است کاملا در معرض هدف قرار دارند.

پیشتر نیز با وجود سانسور شدید رسانه ای در اراضی اشغالی رادیو ارتش رژیم اعتراف کرده بود از زمان اعلام به اصطلاح آتش بس در لبنان تاکنون ۱۸ صهیونیست در حوادث امنیتی مختلف در جنوب لبنان به هلاکت رسیده اند.

دقایقی قبل نیز حزب‌ الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یک دستگاه تانک مرکاوا را در مناطق جنوبی شهرک حداثا هدف قرار داده است.

حزب‌ الله همچنین از حمله توپخانه‌ای به تجمع خودروهای نظامی و نظامیان رژیم صهیونیستی در اطراف جنوب‌ شرقی یحمر الشقیف خبر داد.

در بیانیه‌های دیگر حزب‌ الله آمده است که مقر فرماندهی ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک ناقوره با پهپاد ابابیل هدف قرار گرفته و تجمع نظامیان صهیونیست در اطراف جنوبی حداثا نیز با دو پهپاد مورد حمله قرار گرفته است.