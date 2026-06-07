به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، اراضی اشغالی روز گذشته شاهد موج جدیدی از اعتراضات گسترده علیه کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود به طوری که صدها صهیونیست در تل آویو، قدس اشغالی، بئر السبع، حیفا و مناطق دیگر تظاهرات برگزار کردند.

گزارش شده که معترضان صهیونیست خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام و تشکیل کمیته تحقیقاتی رسمی درباره شکست امنیتی رژیم در جریان عملیات طوفان الاقصی بودند.

اعتراضات در تل آویو از میدان رابین به سمت میدان هابیما آغاز شد به طوری که حدود هزار صهیونیست در این اعتراضات شرکت کردند. حاییم تامر رئیس سابق بخش اطلاعات سرویس جاسوسی موساد انتقادات شدیدی را علیه کابینه نتانیاهو مطرح کرد و گفت که صهیونیست ها تاوان سیاست های مقامات رژیم را با جانشان پرداخت می کنند.

وی در این تجمعات نسبت به کاهش قدرت ارتش رژیم صهیونیستی و فرسایشی شدن جنگ با حزب الله هشدار داد.