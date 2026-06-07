فرماندار پیشوا: پیشرفت فیزیکی بیمارستان ۹۶ تختخوابی به ۶۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانشآموز، در بازدید از پروژه بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان که با حضور حمیدرضا حاجیبابایی نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و نماینده مردم پیشوا در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: علیرغم شرایط ویژه کشور در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، روند اجرای این پروژه متوقف نشده است.
وی افزود: در پی سفر رئیسجمهور به شهرستان پیشوا و دستور استاندار تهران در شهریورماه سال گذشته، ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ و ۲۰۰ میلیارد تومان نیز در سال ۱۴۰۵ برای تکمیل این مرکز درمانی پیشبینی شده است.
فرماندار پیشوا با بیان اینکه براساس اعلام مجری پروژه، کارشناسان و طراحان، این بیمارستان در آغاز به کار دولت چهاردهم تنها حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، گفت: با سفر رئیسجمهور و استاندار تهران به پیشوا و تخصیص بخشی از اعتبارات مورد نیاز به پیمانکار، روند اجرای پروژه شتاب گرفت.
دانشآموز بیان داشت: هماکنون بخشهای مختلف بیمارستان از جمله نازککاری طبقه دوم، ساختمانهای اداری، تأسیسات زیربنایی و موتورخانه با سرعت بیشتری در حال اجراست و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۶۰ درصد رسیده است.
وی ادامه داد: استاندار تهران بهصورت مستمر و از طریق فرمانداری، روند پیشرفت و تکمیل این پروژه مهم درمانی را پیگیری میکند؛ همچنین معاونت عمرانی فرمانداری هر هفته روزهای سهشنبه با حضور در محل پروژه، مراحل اجرایی را بهصورت میدانی دنبال میکند.
فرماندار پیشوا تصریح کرد: تأمین و نصب تجهیزات بیمارستانی نیز بخشی از فرآیند تکمیل این پروژه است و با پیگیریهای مستمر مسئولان، حمایتهای انجامشده و اقدامات کارشناسی، روند تکمیل این مرکز درمانی با جدیت در حال انجام است تا هرچه سریعتر در اختیار شهروندان قرار گیرد.
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