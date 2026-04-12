۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۴۹

دانش‌آموز: وقفه بیمارستان پیشوا ناشی از کمبود نیرو و تنش‌های خارجی بود

پیشوا- فرماندار پیشوا روند احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان را ارزیابی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز فرماندار پیشوا به همراه انارکی معاون عمرانی فرمانداری، با حضور در محل احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان، روند تکمیل پروژه و کاربری‌های غیردرمانی مجاور آن را بررسی کرد.

فرماندار پیشوا در این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه درمانی اظهار داشت: مراحل تکمیل ساختمان‌های مختلف بیمارستان و کاربری‌های غیردرمانی مجاور آن به صورت میدانی بررسی و ارزیابی شد.

دانش‌آموز تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم تأمین نیروی انسانی و همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، روند اجرای این پروژه با وقفه مواجه شد.

وی افزود: هم‌اکنون روند تکمیل پروژه ادامه دارد و تلاش می‌کنیم با افزایش کارگران خدماتی، روند اجرایی را بهبود بخشیم.

فرماندار پیشوا تأکید کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش دیگری از مطالبات پیمانکار انشاءالله به زودی پرداخت خواهد شد.

دانش‌آموز ابراز امیدواری کرد: روند تکمیلی این پروژه بزرگ درمانی با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تسریع گردد.

وی در ادامه با اشاره به قدمت این پروژه گفت: عملیات احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا از سال ۱۳۸۸ در زمینی به وسعت ۱۲ هزار متر مربع آغاز شده و طی ۱۴ سال گذشته با وقفه‌های مختلفی روبه‌رو بوده است.

فرماندار پیشوا خاطرنشان کرد: پس از سفر استاندار تهران به پیشوا، پیشرفت فیزیکی این پروژه به‌ویژه بلوک درمانی آن در دو سال اخیر روند مطلوب‌تری داشته و خوشبختانه هم‌اکنون در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.

*عکس تزئینی می باشد.

