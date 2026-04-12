به گزارش خبرنگار مهر، حمید دانش‌آموز فرماندار پیشوا به همراه انارکی معاون عمرانی فرمانداری، با حضور در محل احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی این شهرستان، روند تکمیل پروژه و کاربری‌های غیردرمانی مجاور آن را بررسی کرد.

فرماندار پیشوا در این بازدید با اشاره به اهمیت این پروژه درمانی اظهار داشت: مراحل تکمیل ساختمان‌های مختلف بیمارستان و کاربری‌های غیردرمانی مجاور آن به صورت میدانی بررسی و ارزیابی شد.

دانش‌آموز تصریح کرد: متأسفانه به دلیل عدم تأمین نیروی انسانی و همچنین تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، روند اجرای این پروژه با وقفه مواجه شد.

وی افزود: هم‌اکنون روند تکمیل پروژه ادامه دارد و تلاش می‌کنیم با افزایش کارگران خدماتی، روند اجرایی را بهبود بخشیم.

فرماندار پیشوا تأکید کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بخش دیگری از مطالبات پیمانکار انشاءالله به زودی پرداخت خواهد شد.

دانش‌آموز ابراز امیدواری کرد: روند تکمیلی این پروژه بزرگ درمانی با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تسریع گردد.

وی در ادامه با اشاره به قدمت این پروژه گفت: عملیات احداث بیمارستان ۹۶ تختخوابی پیشوا از سال ۱۳۸۸ در زمینی به وسعت ۱۲ هزار متر مربع آغاز شده و طی ۱۴ سال گذشته با وقفه‌های مختلفی روبه‌رو بوده است.

فرماندار پیشوا خاطرنشان کرد: پس از سفر استاندار تهران به پیشوا، پیشرفت فیزیکی این پروژه به‌ویژه بلوک درمانی آن در دو سال اخیر روند مطلوب‌تری داشته و خوشبختانه هم‌اکنون در مرحله نازک‌کاری قرار دارد.

