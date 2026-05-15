به گزارش خبرگزاری مهر، حمید دانشآموز،ظهر جمعه، از اتمام عملیات آمادهسازی محور اسلامآباد به روستای کهنک و آغاز قریبالوقوع عملیات آسفالتریزی این مسیر خبر داد.
فرماندار پیشوا، در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: در راستای پیگیریهای مستمر برای بهسازی جادههای بینروستایی، پروژه آسفالت محور اسلامآباد به کهنک در دستور کار فرمانداری قرار گرفت و با همکاری اداره راهداری، اقدامات پیشنیاز آسفالتریزی انجام شده است.
وی افزود: بهسازی رویه سطح راه، پاکسازی حاشیه محور و پخش مصالح آسفالتی به منظور تسطیح مسیر و رفع افتادگی حاشیه راه از مهمترین اقدامات اجراشده در این پروژه است.
فرماندار پیشوا با اشاره به نقش اداره راهداری در پیشبرد این طرح، تأکید کرد: این اقدامات شاخص با تلاش نیروهای اداره راهداری شهرستان پیشوا صورت گرفته و نقش مهمی در آمادهسازی محور برای لایهریزی آسفالت دارد.
دانشآموز در پایان ابراز امیدواری کرد: این پروژه که با مشارکت سپاه پاسداران، راهداری و خیرین محلی در حال اجراست، نقش مؤثری در بهبود عبور و مرور، کاهش تصادفات و ارتقای وضعیت جادهای منطقه ایفا کند.
