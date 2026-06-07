کشف بیش از ۱۰ کیلوگرم شیشه در نائین؛ ۴ قاچاقچی دستگیر شدند

سرهنگ حسن براهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی تشدید اقدامات پلیسی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، مأموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از استقرار در مسیر مورد نظر، دو دستگاه کامیون مرتبط با این پرونده را شناسایی کرده و طی عملیاتی هماهنگ آن‌ها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان نائین با اشاره به بازرسی از این خودروها گفت: در این عملیات ۱۰ کیلو و ۸۰۵ گرم ماده مخدر صنعتی شیشه کشف شد.

وی ادامه داد: در این رابطه چهار نفر از عوامل دخیل در جابه‌جایی این محموله دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ براهیمی در پایان با تأکید بر تداوم برخورد قاطع پلیس با قاچاقچیان مواد مخدر، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.