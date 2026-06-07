به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطیفیان، معاون پژوهشی، توسعه فناوری و یافته‌های موسسه تحقیقات علوم باغبانی ایران در یادداشتی در خصوص وضعیت باغبانی کشور اورده: محدودیت منابع آب، تغییرات اقلیمی، افزایش هزینه نهاده‌ها، نوسان عملکرد و بالا بودن ضایعات پس از برداشت، نشان می‌دهد که توسعه این بخش تنها با گسترش سطح زیر کشت یا افزایش مصرف نهاده ممکن نیست، بلکه به بهبود دانش کاربردی و توان اجرایی بهره‌برداران نیاز دارد.

در واقع، بخش مهمی از کاهش بهره‌وری در باغبانی ایران ناشی از شکاف میان یافته‌های تحقیقاتی و شیوه‌های عملی در مزرعه و بازار است.

آموزش‌های مهارت‌افزا از این جهت اهمیت فوری دارد که بسیاری از تصمیم‌های باغبانی، از انتخاب رقم و پایه تا مدیریت آبیاری، تغذیه، هرس، کنترل آفات و زمان برداشت، اثر مستقیم بر عملکرد، کیفیت و بازارپسندی محصول دارند.

در اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران، هر خطای مدیریتی می‌تواند به اتلاف آب، کاهش کمیت و کیفیت محصول و افزایش هزینه تولید منجر شود.

بنابراین، آموزش باید از سطح توصیه‌های کلی فراتر رود و به سمت انتقال مهارت‌های دقیق، بومی و قابل اجرا در شرایط متنوع اقلیمی کشور حرکت کند.

از سوی دیگر، رقابت‌پذیری محصولات باغی ایران در بازار داخلی و صادراتی، به کیفیت، سلامت، یکنواختی و ماندگاری محصول وابسته است.

این ویژگی‌ها تنها در مرحله بسته‌بندی ایجاد نمی‌شوند، بلکه حاصل مجموعه‌ای از مهارت‌های فنی در کل زنجیره تولید تا پس از برداشت هستند.

از این منظر، آموزش مهارت‌محور یک ابزار علمی برای افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات، ارتقای کیفیت و تقویت تاب‌آوری باغبانی ایران در برابر تنش‌های محیطی و اقتصادی به شمار می‌رود.

اگر باغبانی ایران بخواهد از تولید سنتی به تولید رقابت‌پذیر و پایدار گذر کند، ناگزیر باید آموزش‌های مهارت‌افزا را در کانون سیاست‌گذاری، تحقیق و ترویج قرار دهد.