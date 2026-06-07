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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

خشکسالی و برداشت بی‌رویه، آبخوان‌های البرز را بحرانی کرد

خشکسالی و برداشت بی‌رویه، آبخوان‌های البرز را بحرانی کرد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز هشدار داد: آبخوان‌های استان به دلیل خشکسالی و برداشت بی‌رویه به مرحله بحرانی رسیده و فرونشست زمین به تهدیدی جدی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب منطقه ای البرز؛ داود نجفیان با تشریح آخرین وضعیت منابع آب زیرزمینی استان، از تشدید بحران آبخوان‌ها و افزایش مخاطرات ناشی از فرونشست زمین خبر داد و گفت: دشت‌های هشتگرد و کرج با کسری مخزن قابل توجه مواجه هستند و تداوم خشکسالی و برداشت‌های بی‌رویه، تراز آب زیرزمینی را به شدت کاهش داده است.

نجفیان اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد وضعیت منابع آب زیرزمینی استان به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای تأمین آب و پایداری زیست‌محیطی البرز به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به پدیده فرونشست زمین افزود: فرونشست تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه هشداری جدی درباره تخریب تدریجی آبخوان‌ها محسوب می‌شود. با خالی شدن سفره‌های زیرزمینی، لایه‌های خاک متراکم شده و ظرفیت طبیعی ذخیره و جذب آب برای همیشه از بین می‌رود؛ رخدادی که از آن به عنوان «فاجعه خاموش» یاد می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز تصریح کرد: در راستای جلوگیری از گسترش این پدیده، برنامه شناسایی و مسدودسازی چاه‌های غیرمجاز با جدیت در استان دنبال می‌شود و کنترل برداشت‌های غیرقانونی از منابع زیرزمینی در اولویت قرار دارد.

نجفیان همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مدیریت منابع آبی گفت: شرکت آب منطقه‌ای البرز با بهره‌گیری از مدیریت بهینه سدها و کنترل برداشت از سفره‌های زیرزمینی تلاش می‌کند تعادل را به آبخوان‌ها بازگرداند، اما واقعیت آن است که خشکسالی‌های متوالی در سال‌های اخیر، ذخایر برفی و منابع آب سطحی استان را به پایین‌ترین سطح در دهه‌های گذشته رسانده است.

وی تأکید کرد: عبور از شرایط کنونی نیازمند مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب، صیانت از منابع زیرزمینی و تداوم برنامه‌های نظارتی برای مقابله با برداشت‌های غیرمجاز است؛ زیرا حفظ منابع آبی، پیش‌شرط توسعه پایدار و امنیت آبی استان محسوب می‌شود.

کد مطلب 6852565

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