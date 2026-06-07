به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب منطقه ای البرز؛ داود نجفیان با تشریح آخرین وضعیت منابع آب زیرزمینی استان، از تشدید بحران آبخوانها و افزایش مخاطرات ناشی از فرونشست زمین خبر داد و گفت: دشتهای هشتگرد و کرج با کسری مخزن قابل توجه مواجه هستند و تداوم خشکسالی و برداشتهای بیرویه، تراز آب زیرزمینی را به شدت کاهش داده است.
نجفیان اظهار کرد: بررسیها نشان میدهد وضعیت منابع آب زیرزمینی استان به نقطه بحرانی رسیده و ادامه روند کنونی میتواند تبعات جبرانناپذیری برای تأمین آب و پایداری زیستمحیطی البرز به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به پدیده فرونشست زمین افزود: فرونشست تنها یک شاخص آماری نیست، بلکه هشداری جدی درباره تخریب تدریجی آبخوانها محسوب میشود. با خالی شدن سفرههای زیرزمینی، لایههای خاک متراکم شده و ظرفیت طبیعی ذخیره و جذب آب برای همیشه از بین میرود؛ رخدادی که از آن به عنوان «فاجعه خاموش» یاد میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای البرز تصریح کرد: در راستای جلوگیری از گسترش این پدیده، برنامه شناسایی و مسدودسازی چاههای غیرمجاز با جدیت در استان دنبال میشود و کنترل برداشتهای غیرقانونی از منابع زیرزمینی در اولویت قرار دارد.
نجفیان همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت منابع آبی گفت: شرکت آب منطقهای البرز با بهرهگیری از مدیریت بهینه سدها و کنترل برداشت از سفرههای زیرزمینی تلاش میکند تعادل را به آبخوانها بازگرداند، اما واقعیت آن است که خشکسالیهای متوالی در سالهای اخیر، ذخایر برفی و منابع آب سطحی استان را به پایینترین سطح در دهههای گذشته رسانده است.
وی تأکید کرد: عبور از شرایط کنونی نیازمند مشارکت عمومی در مدیریت مصرف آب، صیانت از منابع زیرزمینی و تداوم برنامههای نظارتی برای مقابله با برداشتهای غیرمجاز است؛ زیرا حفظ منابع آبی، پیششرط توسعه پایدار و امنیت آبی استان محسوب میشود.
نظر شما