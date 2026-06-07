جلوگیری از قطع درختان جنگلی در فصل بهار با ورود بازرسی کل گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی صبح یکشنبه در جلسه نظارتی و حمایتی از محیط زیست و منابع طبیعی استان گیلان با محوریت ممنوعیت قطع درختان جنگلی در فصل بهار با حضور مدیران کل محیط زیست و منابع طبیعی استان و مدیرعامل شرکت شفارود با اشاره به اینکه نباید صرفاً منابع طبیعی و محیط زیست را به عنوان یک منبع درآمدی بدانیم، اظهار کرد: منابع طبیعی و انفال در استان گیلان علاوه بر اینکه خانه و مأمن ما انسانهاست، جان پناه و محل زیست هزاران موجود زنده دیگر از قبیل پرندگان، خزندگان و چهارپایان میباشد.

آقایی با تأکید بر گزارش های رسیده به بازرسی کل استان گیلان مبنی بر قطع درختان جنگلی در برخی از مناطق استان در این فصل، افزود: با توجه به اینکه فصل بهار زمان تخم ریزی و زاد و ولد بسیاری از پرندگان و جانداران است، قطع درختان که محل زندگی این موجودات بوده باعث اختلال در اکوسیستم طبیعی شده و خسارت هایی به چرخه زیست این موجودات وارد خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه شیوه برداشت باید اصلاح شود و قطع درختان باید در زمان مناسب خود انجام گیرد، تصریح کرد: حفظ منابع طبیعی استان و محیط زیست فقط وظیفه دستگاه های متولی نیست و ما هم باید تمام تلاش خود را برای حفاظت از آن به کار گیریم.

بازرس کل استان گیلان ادامه داد: صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست یکی از پرتنش ترین و پرچالش ترین کارها در نظام اداری است؛ چرا که دستگاه های متولی این امر هم باید با صاحبان قدرت و صاحبان زر و زور مقابله کنند و هم در مقابل سودجویان با تمام توان قرار بگیرند.

آقایی با اشاره به اینکه دستگاه های منابع طبیعی و محیط زیست بسیار تحت فشار و تهدید قرار دارند، تأکید کرد: بازرسی کل وظیفه خود می داند بر عملکرد این دستگاه ها نظارت کرده و از مدیران آنها تا زمانی که به تکالیف قانونی خود عمل میکنند، حمایت کند.

وی با تأکید بر بحث های کارشناسی صورت گرفته در مورد قطع درختان در زمان مناسب، خاطرنشان کرد: مقرر شد از این پس از ابتدای اردیبهشت تا پایان خرداد ماه قطع درختان به ویژه بهره برداری از جنگل شفارود متوقف شود تا همه موجودات در شرایط طبیعی خود در جنگل های انبوه گیلان زندگی کنند.