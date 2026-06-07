مدارک مورد پذیرش آزمون دکتری تخصصی علوم پزشکی ۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی ۷ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.



مرکز سنجش آموزش پزشکی تاکید کرد؛ مدرک تحصیلی داوطلبان اعم از دانشنامه یا گواهی تحصیلی باید دقیقاً منطبق با رشته های قید شده به عنوان مدارک تحصیلی مورد پذیرش باشد.



بر اساس مصوبه چهل و پنجمین جلسه مورخ ۲۷ اسفند ماه ۱۳۸۹ شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی دارندگان دانشنامه و یا گواهینامه تخصصی بالینی و یا فوق تخصصی بالینی در رشته هایی که دکتری عمومی پزشکی جزو مدارک مورد پذیرش می باشد، مجاز به شرکت در آزمون مربوطه هستند.



داوطلبان آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، دندانپزشکی و داروسازی برای اطلاع از جزئیات مدارک هر کدام از رشته های علوم پزشکی را در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مشاهده کنند.