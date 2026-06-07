انجام ۲۹ هزار و ۸۱۱ سفر توسط ناوگان حمل و نقل عمومی خراسان جنوبی 

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مزیدی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در دوماهه سال ۱۴۰۵، مجموعاً ۲۸۸ هزار و ۵۷۲ مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای خراسان جنوبی جابجا شده‌اند.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این میزان جابجایی در قالب ۲۹ هزار و ۸۱۱ سفر انجام گرفته است، بیان کرد: هم‌اکنون ۸۲۸ دستگاه ناوگان مسافربری شامل اتوبوس‌های بین‌شهری، مینی‌بوس‌ها و سواری کرایه‌ها در استان فعال هستند و بخش عمده نیاز حمل‌ونقل برون‌شهری مردم را تأمین می‌کنند.

مزیدی تصریح کرد: این ناوگان با تلاش هزار و ۴۳۲ راننده حرفه‌ای و آموزش‌دیده اداره می‌شود که نقش مستقیم در تأمین سفرهای ایمن و منظم در محورهای ارتباطی استان دارند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۵۰ شرکت و شعبه حمل‌ونقل مسافربری با پوشش گسترده در شهرهای مختلف استان فعالیت دارند، ادامه داد: این شرکت ها با برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت ناوگان و رعایت استانداردهای ایمنی و خدماتی، مسئولیت بخش مهمی از جابجایی مسافران را برعهده گرفته اند.

مزیدی به موضوع نظارت بر ناوگان مسافربری اشاره و یادآور ش: نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد ناوگان، شرکت‌های حمل‌ونقل و رانندگان، یکی از اولویت‌های اصلی است.

وی گفت: این نظارت شامل کنترل وضعیت فنی ناوگان، پایش ساعات کاری رانندگان، بررسی پایبندی شرکت‌ها به نرخ‌های مصوب، نظارت بر خدمات ارائه‌شده در پایانه‌ها، کنترل مدارک و اسناد سفر، و رسیدگی به شکایات و گزارش‌های مردمی است.

مزیدی با تأکید بر اینکه تیم‌های نظارتی اداره‌کل طی سالجاری چندین مرحله بازدید میدانی از پایانه‌های مسافری، کنترل ناوگان در مبادی خروجی، بررسی امکانات رفاهی و ایمنی و همچنین پایش مستمر سامانه‌های سیر و سفر را در دستور کار داشته‌اند، اظهار کرد: هدف از اجرای این نظارت‌ها، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایت مسافران، و کاهش خطاهای انسانی و فنی در فرآیند حمل‌ونقل جاده‌ای است.