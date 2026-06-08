ارتباط زندگی در نزدیکی پمپ بنزین‌ و خطر سرطان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند که زندگی در فاصله ۲۵۰ متری از یک پمپ بنزین، خطر ابتلا به سرطان در دوران کودکی را افزایش می‌دهد و هرچه خانه کودک به پمپ بنزین نزدیک‌تر باشد، این خطر بیشتر می‌شود.

محققان دریافتند که این خطر برای کسانی که در فاصله ۱۰۰ متری از یک پمپ بنزین زندگی می‌کنند، بیشتر است.

با این حال، محققان گفتند که خطر ابتلا به سرطان در مکان‌هایی که قوانین پمپ‌های مجهز به سیستم‌های بازیابی بخار بنزین را الزامی می‌کند- که برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در هنگام سوخت‌گیری در نظر گرفته شده‌اند- کمتر است.

«استفان بوتو»، محقق ارشد و استاد بهداشت محیط در دانشگاه مونترال کانادا، در یک بیانیه خبری گفت: «چنین اقداماتی ساده و کم‌هزینه هستند و مزایای سلامتی عمده‌ای را به همراه دارند و به کاهش مواجهه کمک می‌کنند.»

محققان گفتند که بنزین حاوی بنزن است، یک ماده سرطان‌زای شناخته‌شده که با سرطان خون مرتبط است. بنزن در حین سوخت‌گیری خودرو و در حین تخلیه بنزین از کامیون‌های تانکر به مخازن زیرزمینی در محیط آزاد می‌شود.

برای این مطالعه، محققان سلامت بیش از ۸۲۴۰۰۰ نوزاد را در استان کبک کانادا، بر اساس نزدیکی آدرس خانه‌هایشان به پمپ بنزین‌های مجاور، پیگیری کردند.

از بین کودکان، بیش از ۹۹۰۰۰ نفر در فاصله ۲۵۰ متری از پمپ بنزین و نزدیک به ۱۴۸۰۰ نفر در فاصله کمتر از ۱۰۰ متری زندگی می‌کردند.

نتایج نشان داد که به طور کلی، کودکانی که در فاصله ۲۵۰ متری از پمپ بنزین زندگی می‌کنند،۱۴ درصد بیشتر در معرض خطر ابتلا به هر نوع سرطان هستند.

خطر ابتلا به سرطان خون برای کسانی که بین۱۰۰ تا ۲۵۰ متر فاصله دارند، ۱۲ درصد و برای کسانی که در فاصله ۱۰۰ متری از پمپ بنزین زندگی می‌کنند، ۳۵ درصد بیشتر است.

خطر ابتلا به لوسمی لنفوبلاستیک حاد، نوعی سرطان خون تهاجمی، نیز افزایش یافت- ۱۵ درصد در فاصله ۱۰۰ تا ۲۵۰ متر و ۲۷ درصد در فاصله کمتر از ۱۰۰ متر.

به گفته محققان، این نتایج نشان می‌دهد که انتشار گازهای بنزین باید به عنوان یک عامل خطر بالقوه برای سرطان دوران کودکی در نظر گرفته شود.

بوتو گفت: «تحقیقات نشان می‌دهد که تنها ۵ تا ۱۰ درصد از سرطان‌های دوران کودکی صرفاً به ژنتیک مربوط می‌شوند، در حالی که بقیه به دلیل عوامل دیگر، به ویژه عوامل محیطی هستند.»