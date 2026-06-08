ضربه به سر ممکن است سلامت روده را مختل کند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، محققان گزارش دادند که به نظر میرسد ضربات سر، میکروبیوم روده بازیکنان، کلونی باکتریها و ارگانیسمهای موجود در دستگاه گوارش که به تنظیم التهاب، هضم و بسیاری از فرآیندهای دیگر بدن کمک میکنند، را مختل میکند.
محققان دریافتند که حتی ضرباتی که باعث علائم ضربه مغزی نشدهاند، باکتریهای روده بازیکنان را تغییر دادهاند.
«کن بلانگر»، محقق ارشد و استاد زیستشناسی در دانشگاه کلگیت در همیلتون نیویورک، در یک بیانیه خبری گفت: «نتایج ما شواهدی ارائه میدهد که حتی ضربات سر که منجر به ضربه مغزی یا سایر علائم هم نمیشوند، ممکن است بر میکروبهای موجود در روده، چه در کوتاه مدت و چه در دراز مدت، تأثیر بگذارند.»
بلانگر گفت: «تعیین اینکه چه چیزی باعث این تغییرات میشود و اینکه آیا آنها تأثیر مثبت یا منفی بر بهبودی از آسیب سر دارند، نیاز به تحقیقات بیشتر دارد.»
مطالعات قبلی نشان دادهاند که ضربههای مغزی کامل میتوانند بر میکروبیوم روده تأثیر بگذارند.
برای این مطالعه، محققان با ردیابی سلامت بازیکنان فوتبال در طول یک فصل، به تأثیر بالقوه ضربات سر که منجر به ضربه مغزی نمیشوند، روی آوردند.
فعالیت ورزشکاران در زمین با استفاده از واحدهای GPS و با حسگرهای مبتنی بر کلاه ایمنی که ضربه سر را ردیابی میکردند، نظارت میشد. از بازیکنان همچنین ۲۲۶ نمونه مدفوع برای تجزیه و تحلیل میکروبیوم گرفته شد.
محققان دریافتند که میکروبهای روده در عرض دو تا سه روز پس از یک ضربه قابل توجه تغییر میکنند.
به طور خاص، باکتریهای خاصی از جمله گروه Coriobacteriales، خانواده Prevotellaceae و گونه Prevotella تمایل به کاهش فراوانی داشتند در حالی که سطح گونه Ruminococcus افزایش یافت.
محققان گفتند که در مطالعات قبلی، این نوع تغییرات با آسیب مغزی و التهاب مرتبط بودهاند.
میکروبیومهای روده بازیکنان نیز در طول فصل به طور قابل توجهی تغییر کردند، که نشان میدهد ضربات به سر، تأثیر تجمعی بر سلامت روده دارند.
بلانگر گفت: «تا آنجا که ما میدانیم، این اولین مطالعهای است که ارتباط بین ضربات سر و ترکیب میکروبیوم روده- جامعه پیچیده باکتریها و سایر موجودات زنده در سیستم گوارش- را بررسی میکند.»
وی در ادامه افزود: «تحقیقات ما اهمیت تفکر یکپارچه در مورد تعاملات بین روده و مغز را برجسته میکند.»
با این حال، محققان خاطرنشان کردند که این مطالعه به دلیل حجم نمونه کوچک و عدم وجود گروه کنترل محدود است. برای درک بهتر این ارتباط بالقوه، به تحقیقات آینده با ردیابی بازیکنان بیشتر نیاز خواهد بود.
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