به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مسیحی تازیانی پیش از ظهر یکشنبه در تشریح برنامههای هفته محیط زیست در هرمزگان، اظهار کرد: حفظ محیط زیست و منابع طبیعی یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه پایدار و امنیت ملی کشور به شمار میرود و صیانت از این سرمایه ارزشمند نیازمند همراهی مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای علمی است.
وی با اشاره به آغاز هفته محیط زیست از ۱۶ تا ۲۲ خردادماه، افزود: برنامههای این هفته بر اساس شعارهای ملی و جهانی حوزه محیط زیست تدوین شده و مجموعهای از اقدامات فرهنگی، آموزشی، ترویجی و نظارتی در سطح استان اجرا خواهد شد.
پلاستیک؛ چالشی که همچنان پابرجاست
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با بیان اینکه پسماندهای پلاستیکی همچنان یکی از مهمترین تهدیدهای زیستمحیطی به شمار میروند، تصریح کرد: با وجود اجرای برنامههای متعدد آموزشی و فرهنگسازی در سالهای اخیر، مصرف بیرویه پلاستیک همچنان آثار مخربی بر محیط زیست، اکوسیستمهای دریایی و سلامت عمومی برجای میگذارد.
مسیحی تازیانی ادامه داد: کاهش مصرف پلاستیک باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و همه شهروندان در این زمینه احساس مسئولیت کنند، چرا که بخش قابل توجهی از آلودگیهای محیطی ناشی از استفاده نادرست و رهاسازی پسماندهای پلاستیکی در طبیعت است.
برگزاری کارگاههای تخصصی تغییرات اقلیمی
وی با اشاره به شعار جهانی امسال در حوزه محیط زیست گفت: موضوع تغییرات اقلیمی یکی از مهمترین دغدغههای زیستمحیطی جهان است و به همین منظور نشستها و کارگاههای تخصصی با حضور دانشگاهیان، کارشناسان و دستگاههای مرتبط برای بررسی پیامدهای این پدیده و راهکارهای مقابله با آن برگزار میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان خاطرنشان، کرد: چهار کارگاه آموزشی و ترویجی نیز در طول هفته محیط زیست با هدف ارتقای آگاهی عمومی و افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از محیط زیست برگزار خواهد شد.
تشدید پایش صنایع و مراکز آلاینده
مسیحی تازیانی از تشدید برنامههای نظارتی در سطح استان خبر داد و افزود: پایش جایگاههای عرضه سوخت، نظارت مستمر بر عملکرد صنایع و اجرای گشتهای شبانه برای کنترل منابع آلاینده از جمله برنامههای مهم این هفته است.
وی تأکید کرد: حفاظت از محیط زیست تنها با اجرای قوانین محقق نمیشود و در کنار نظارتهای تخصصی، فرهنگسازی و مسئولیتپذیری اجتماعی نقش تعیینکنندهای در کاهش آسیبهای زیستمحیطی دارد.
ترویج انرژیهای پاک و کاهش مصرف انرژی
مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف انرژی، گفت: توسعه استفاده از انرژیهای پاک و اصلاح الگوی مصرف انرژی از مهمترین راهکارهای کاهش فشار بر محیط زیست است که در قالب نشستهای تخصصی و برنامههای آموزشی در هفته محیط زیست مورد توجه قرار گرفته است.
وی همچنین از همکاری مراکز معاینه فنی برای ارائه خدمات با تخفیف ویژه به شهروندان خبر داد و افزود: این اقدام علاوه بر کمک به کاهش مصرف سوخت، در کاهش آلایندگی هوا و ارتقای سلامت عمومی نیز مؤثر خواهد بود.
مسیحی تازیانی در پایان با تأکید بر اینکه حفاظت از محیط زیست یک مسئولیت همگانی است، اظهار کرد: آینده توسعه کشور در گرو حفظ منابع طبیعی و محیط زیست است و تحقق این هدف بدون مشارکت فعال مردم و نهادهای مختلف امکانپذیر نخواهد بود.
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