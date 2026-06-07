به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، سینا رازانی بازیگر فیلم کوتاه «ناکوک» موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهلینو شد. فیلم «ناکوک» به نویسندگی و کارگردانی وحید مزرعه و تهیهکنندگی سام شجاعی و ناصر شجاعی است.
جشنواره دهلینو New Delhi Film Festival-NDFF 2026، یک رویداد بینالمللی فیلم استاندارد برای بازار فیلم و فرصتهای تولید مشترک با پوشش گسترده رسانهای مستقر در پایتخت هند است. این رویداد توسط Jaipur International Film Festival & Trust هندوستان برگزار میشود.
«ناکوک» پیش از این، موفق به کسب جایزه ویژه هیئت داوران چهارمین دوره انگور طلایی گرجستان و کاندید بهترین تدوین دومین دوره فیلم و موسیقی برزیل شده و در جشنوارههای ویلامره ایتالیا (دوره ۲۴)، فیلمهای شگفتانگیز پاریس (دوره ۱۵)، کریسول کلمبیا (دوره ۴)، فیلم کوتاه تهران، شهر و ایسفا حضور داشته است.
در خلاصه داستان «ناکوک» آمده است: مردی برای کسب درآمد هر روز لیستی از آهنگهای مختلف را برای مردم خیابان اجرا میکند؛ اما یکی از مشتریها، درخواست متفاوتی از او دارد!
سینا رازانی و افسون نامداری در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و پخش بینالملل اثر، بر عهده شرکت وایت دریمز پیکچرز به مدیریت مستانه مهاجر است.
عوامل فیلم کوتاه «ناکوک» عبارتند از نویسنده و کارگردان: وحید مزرعه، تهیهکنندگان: سام شجاعی و ناصر شجاعی، مدیر فیلمبرداری: سیاوش مزروعی، صدابردار: ایمان بازیار، طراح صحنه و لباس: امیرهیوند، طراحی و ترکیب صدا: عبدالرضا حیدری، تدوین: احسان نجفی، اصلاح رنگ و نور: ایمان صالحی، طراح گریم: فرهاد جغتایی، مشاور فیلمنامه: حسین میرقاسمی، برنامهریز: محیا فاضلی، کارشناس موسیقی: محسن طاهریجم، گروه کارگردانی: احسان نجفی، حسین میرقاسمی، سهیل زادمهر، منشیصحنه: نیلوفر طاهریجم، مدیر تولید: امیرحسین میرزایی، گروه فیلمبرداری: علی محمدی، حمید دهقی، جواد زارع، اپراتور دوربین: مهیار افضلی، مجری گریم: مهدیس پوراکبری، نوازنده سوت: امید ایزانلو، دستیاران صحنه: نوید دستی، صالح غندالی، مدیر تدارکات: کاظم جمیلیآذر، دستیار لباس: نجمه نقد علی، همیاران تدارکات: محمد اسدی، پروانه شیخزاده، حملونقل: اصغر میرزایی، حمیدرضا کاکاوند، سینهموبیل: محمد جعفری، استوریبرد: نیلوفر طاهریجم، عکاس: نگار آزاد، مترجم: رعنا مجدی، تایپوگرافی و طراح پوستر: صبا فروغی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
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