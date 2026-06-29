وحید مزرعه کارگردان فیلم کوتاه «ناکوک» در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: ایده اولیه این اثر از یک ویدئو در شبکه های اجتماعی الهام گرفته شد؛ ویدئویی از فردی که از طریق سوت زدن در خیابان امرار معاش میکرد. در ابتدا قصد داشتم مستندی درباره این شخص که در بازار تهران فعالیت میکرد، بسازم اما پس از تأمل، تصمیم گرفتم آن را به شکلی داستانی روایت کنم.
وی افزود: من هرگز این شخص را ندیده ام و فیلمنامه «ناکوک» زندگینامه واقعی او را روایت نمیکند بلکه فقط شخصیت و رفتار وی الهامبخش من بوده است. سایر عناصر داستان، حاصل تخیل و نگارش شخصی من است.
این فیلمساز درباره زمان تولید «ناکوک» گفت: پیشتولید این پروژه از اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد. در اواخر اسفند، هماهنگی با عوامل اصلی از جمله فیلمبردار، طراح صحنه، صدابردار و سایر همکاران صورت گرفت و انتخاب لوکیشنها نیز انجام شد. نهایتا تولید فیلم در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۳ انجام پذیرفت. کل فیلمبرداری در سه روز به انجام رسید که یک روز در بازار تهران، یک روز در میدان منیریه و روز دیگر در لوکیشن داخلی (خانه) بود. در روند آمادهسازی و شکلگیری فیلم، آشنایی و همراهی سام شجاعی بهعنوان تهیهکننده، نقش مهمی در پیشبرد پروژه داشت. این همراهی باعث شد مسیر تولید با اطمینان و تمرکز بیشتری دنبال و شرایط لازم برای اجرایی شدن ایده و رسیدن پروژه به مرحله تولید فراهم شود.
وی درباره حضور سینا رازانی در این فیلم توضیح داد: سینا رازانی را میتوان یکی از شانسهای بزرگ من در این پروژه دانست. او بازیگری توانمند و درجه یک است. در ابتدا سینا رازانی گزینه اول ایفای این نقش نبود و با بسیاری از بازیگران، حتی چهرههای غیرمعروف، مذاکره کردم و حتی تستهایی برگزار شد؛ اما هیچ کدام آنچه را که مد نظر داشتم، ارائه ندادند. تقریباً یک هفته مانده به فیلمبرداری، سینا رازانی به جمع ما پیوست. در طول این هفته، گفتگوهای مفیدی داشتیم و او با اعتمادبهنفس کامل، توانایی خود را برای ایفای این نقش اثبات کرد. با وجود پیوستن در لحظه آخر، موفق شدیم سه روز فیلمبرداری را به خوبی پیش ببریم.
این فیلمساز درباره پروژه های جدید خود توضیح داد: یک فیلم کوتاه با عنوان «ماندن» در مرحله پس از تولید دارم و همچنین یک مستند کوتاه را به پایان رساندهام. برای جشنواره فیلم ۱۰۰ نیز یک فیلم ۱۰۰ ثانیه ساختهام. در مرحله پیشتولید یک فیلمنامه کوتاه داستانی هستم که امیدوارم امسال بتوانم آن را تولید کنم.
وی در پایان درباره موضوع ضدجنگ فیلم کوتاه ۱۰۰ ثانیهای که ساخته است، گفت: موضوع این فیلم کاملا ضدجنگ است و به مقوله جنگ میپردازد، اما نه به شکل خاصی نظیر جنگ ایران و آمریکا یا سایر مصادیق؛ بلکه در مورد کلیت جنگ و پیامدهای آن است.
سینا رازانی و افسون نامداری در این فیلم کوتاه به ایفای نقش پرداختهاند و سینا رازانی برای این فیلم موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر نهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم دهلینو شده است.
عوامل فیلم کوتاه «ناکوک» عبارتند از نویسنده و کارگردان: وحید مزرعه، تهیهکنندگان: سام شجاعی و ناصر شجاعی، مدیر فیلمبرداری: سیاوش مزروعی، صدابردار: ایمان بازیار، طراح صحنه و لباس: امیرهیوند، طراحی و ترکیب صدا: عبدالرضا حیدری، تدوین: احسان نجفی، اصلاح رنگ و نور: ایمان صالحی، طراح گریم: فرهاد جغتایی، مشاور فیلمنامه: حسین میرقاسمی، برنامهریز: محیا فاضلی، کارشناس موسیقی: محسن طاهریجم، گروه کارگردانی: احسان نجفی، حسین میرقاسمی، سهیل زادمهر، منشیصحنه: نیلوفر طاهریجم، مدیر تولید: امیرحسین میرزایی، گروه فیلمبرداری: علی محمدی، حمید دهقی، جواد زارع، اپراتور دوربین: مهیار افضلی، مجری گریم: مهدیس پوراکبری، نوازنده سوت: امید ایزانلو، دستیاران صحنه: نوید دستی، صالح غندالی، مدیر تدارکات: کاظم جمیلیآذر، دستیار لباس: نجمه نقد علی، همیاران تدارکات: محمد اسدی، پروانه شیخزاده، حملونقل: اصغر میرزایی، حمیدرضا کاکاوند، سینهموبیل: محمد جعفری، استوریبرد: نیلوفر طاهریجم، عکاس: نگار آزاد، مترجم: رعنا مجدی، تایپوگرافی و طراح پوستر: صبا فروغی و مشاور رسانهای: علی کشاورز.
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