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۱۷ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

غرق شدن پسر ۱۷  ساله در رودخانه بارکوسرا لنگرود

غرق شدن پسر ۱۷  ساله در رودخانه بارکوسرا لنگرود

رشت- پسر ۱۷ ساله حین شنا در رودخانه بارکوسرای شهرستان لنگرود غرق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی پلیس، در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق ‌شدن فردی در یکی از رودخانه های این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور پلیس و تیم‌های امدادی در محل اعلامی و بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، پسر ۱۷ ساله که برای تفریح و ماهیگیری به ساحل رودخانه بارکوسرا این شهرستان رفته بود به دلایل شنا در نقاط خطر آفرین دریا و همچنین عدم آشنایی به فنون شنا دچار غرق شدگی شده‌ است.

با توجه به اینکه جسد این فرد از آب خارج و به سردخانه بیمارستان منتقل شد، تشکیل پرونده در این راستا صورت گرفت.

کد مطلب 6852735

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