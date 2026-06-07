تأمین ۷۰ درصد انرژی کشور به عهده شبکه گاز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ضمن بررسی چالشهای جغرافیایی و فنی پروژههای گازرسانی در مناطق دورافتاده، گفت: کار در مناطق کوهستانی برای هر دستگاه خدماتی دشوار است، اما برای شرکت ملی گاز ایران به دلیل ضرورت تبعیت از استانداردهای فنی، این سختی دوچندان میشود.
وی با اشاره به اینکه وجود سنگلاخها و پوشش گیاهی در مسیرها، هزینههای اجرایی پروژهها را چند برابر میکند، افزود: برای جلوگیری از قطع درختان و حفظ محیط زیست در مناطق کوهستانی، انحرافهایی در مسیر خطوط لوله ایجاد که در افزایش هزینهها تاثیر دارد.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز در پاسخ به پرسشی درباره روشهای نوآورانه و فنی برای حل مسائل مناطق سختگذر بیان کرد: براساس همان استانداردهای پیشین عمل میکنیم، اما تمرکز بر «مقاومسازی» است. برای مثال، در عبور از رودخانهها که به دلیل وزن زیاد لولهها و سیلابهای زمستانی کار حساسی است، مهندسان مسیرها را بهگونهای طراحی میکنند که با کمترین هزینه و بیشترین ایمنی اجرا شود.
صیدالی با اشاره به حوادث اخیر گفت: در بارندگیهای انتهای ۱۴۰۴ و اوایل ۱۴۰۵ در استان ایلام و در استان سیلخیز گلستان، در بسیاری از نقاط خاک روی لولهها شسته شد و خطوط بیرون آمدند؛ اما بلافاصله اقدامهای مقاومسازی انجام شد تا در سالهای آینده، حتی با وقوع سیلاب، شبکه دچار مشکل نشود.
تأمین انرژی ۹۶ درصد جمعیت
وی تصریح کرد: در سالهای اخیر، شرکت ملی گاز ایران تلاشهای گستردهای برای ارتقای سهم گاز در سبد انرژی خانوارها انجام داده؛ بهطوری که تأمین حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد از انرژی کشور بر عهده شبکه گاز است. این موفقیت حاصل پیگیریهای مستمر در ۳۱ استان کشور و اجرای پروژههای دشوار گازرسانی در مناطق سختگذر و کوهستانی است که پیش از این از نعمت گاز محروم بودند.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز درخصوص آمارهای پیشرفت این پروژه در کشور یادآور شد: در بخش شهری با چالشی روبهرو نیستیم و ۱۲۶۶ شهر گازرسانی شدهاند؛ یعنی بیش از ۹۹درصد شهرها را پوشش دادهایم.
صیدالی درباره وضع گازرسانی روستایی تصریح کرد: اکنون حدود ۸۸درصد پوشش روستایی داریم که با پیشبرد پروژههای در دست اقدام، این رقم به ۹۰درصد میرسد؛ بهگونهای که سرجمع شهری و روستایی، حدود ۹۶درصد گازرسانی انجام شده است و فقط ۴درصد از جمعیت باقی ماندهاند که برای این بخش نیز باید برنامهریزی شود.
وی با تبیین سیاستهای تازه در سایه ناترازیهای انرژی افزود: با توجه به روندی که پیش میرود، سیاست شرکت ملی گاز ایران این است که فقط پروژههایی که بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد پیشرفت دارند به پایان برسانیم و برای مناطقی که گاز ندارند، انرژیهای جایگزین را برنامهریزی کنیم.
تغییر استراتژی در رویارویی با ناترازی انرژی
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز در ادامه به تکالیف دولت در تأمین انرژی اشاره کرد و گفت: موظف هستیم به هر ایرانی در هر نقطهای، انرژی ارائه دهیم. دولت بررسی میکند که برای هر منطقه مسکونی، کدام انرژی (اعم از نفت سفید، برق یا خورشیدی) از نظر اقتصادی مناسبتر باشد. همه دستگاهها موظف به تأمین ۲۰درصد مصرف برق خود از انرژی خورشیدی هستند. ازاینرو، دو پروژه بزرگ در استانهای خراسان رضوی و اصفهان در حال اجراست و در دیگر استانها پروژههای کوچکتری در پشتبام ادارهها و ساختمانها در حال انجام است.
صیدالی به تأثیرات اجتماعی گازرسانی پرداخت و تصریح کرد: زمانی کوچ از روستا به شهر یک افتخار و مسئله فرهنگی به شمار میآمد، اما پس از گازرسانی به روستاها، شاهد مهاجرت معکوس بودهایم. اکنون بسیاری از کارمندان شهری، خانهای در روستا دارند و زمان زیادی را آنجا میگذرانند؛ زیرا زندگی روستایی افزون بر ایجاد منبع درآمد و تولید، از نظر روحی و روانی به نفع آنهاست.
وی ادامه داد: اکنون مردم به روستاهایی که خدمات دارند برگشتهاند و با رضایت از خدماتی که ارائه میدهیم استفاده میکنند؛ برای مثال، در قبوض گاز متوجه میشویم که فرد در روستا زندگی میکند، اما قبض گازش بالاست؛ وقتی بررسی میکنیم میبینیم شغل خانگی دارد. تعداد این شغلهای خانگی هم بسیار زیاد و متنوع است که سبب درآمدزایی در خود روستا شده است.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با مقایسه وضع کنونی با دوران پیش از گازرسانی تأکید کرد: ورود گاز و جایگزینی آن با نفت سفید و کپسول، به معیشت مردم کمک کرد و هزینهها را کاهش داد. پیش از این مردم در روستاها سختیهای زیادی برای حمل کپسول و نفت داشتند،انتظار ما این است که این راحتی سبب هدردادن این نعمت خدادادی نشود.
وی با بیان اینکه در برخی از روستاها گرم کردن برخی از خانهها در زمستان به دلیل زیربنای بزرگ سخت است، افزود: انتظار میرود که مردم در فصل زمستان دقت عمل داشته باشند. لازم نیست همه اتاقهای یک خانه بزرگ را گرم کنند، تا انرژی هدر نرود.
صیدالی درخصوص ناترازی انرژی گفت: در این چند سال به دلیل افزایش تعداد مشترکان و ثابتماندن مقدار تولید، ناترازی وجود دارد و این سبب میشود در فصل زمستان برای اینکه گاز خانگی دچار مشکل نشود، گاز مورد نیاز صنایع را محدودتر کنیم، بنابراین، کسانی که در خانههای بزرگ زندگی میکنند باید شرایط استاندارد را ایجاد و از در و پنجره دوجداره استفاده کنند.
نظر شما