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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۱

تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر اجرای پروژه ۵۶ اینچی گازرسانی

تاکید استاندار آذربایجان شرقی بر اجرای پروژه ۵۶ اینچی گازرسانی

تبریز- استاندار آذربایجان‌شرقی در دیدار با مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران بر اجرای پروژه ۵۶ اینچی گازرسانی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵، هوشنگ صیدالی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با حضور در عمارت تاریخی استانداری، با بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی دیدار کرد.

در این دیدار، بهرام سرمست بر ضرورت مدیریت بهینه‌سازی مصرف سوخت، پیگیری پروژه ۵۶ اینچی گاز آذربایجان شرقی و تکمیل گازرسانی به منطقه خدآافرین تاکید کرد.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر تداوم مدیریت شرکت گاز استان ذیل سیاست‌های توسعه‌ای و مدیریتی دولت چهاردهم تاکید کرد و خواستار توجه بیشتر به تامین گاز صنایع استان و تداوم تولید شد.

کد مطلب 6851585

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