مدیریت بهینه مصرف انرژی، کلید عبور ایمن از زمستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی گاز ایران، هوشنگ صیدالی امروز (چهارشنبه، نهم مهر) در آیین هماندیشی مدیران عامل شرکتهای گاز استانی با موضوع آمادگی ورود به فصل سرد اظهار کرد: تجربه پارسال نشان داد هماهنگی و همافزایی میان شرکتهای گاز استانی و استانداران میتواند زمینهساز گذر موفق از شرایط سخت زمستان باشد.
وی با تقدیر از تلاشهای مدیران عامل شرکتهای گاز استانی در سال گذشته که به عبور آرام از زمستان منجر شد، افزود: امیدوارم امسال نیز با درایت، تلاش و مدیریت یکپارچه، زمستان پیشرو را بهخوبی پشت سر بگذاریم.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به اینکه باید با آمادگی کامل به استقبال فصل سرد برویم، گفت: در هماهنگی کامل با دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران، مصرف را باید (هرچند دشوار) بهطور جدی مدیریت کنیم. لازم است به سمت بهینهسازی حرکت و بهگونهای عمل شود که صرفهجویی در صدر اولویتها قرار گیرد.
هماهنگی کامل برای کاهش چالشهای زمستانی
صیدالی شرکتهای کارور در حوزه مصرف بهینه را مبحثی راهبردی دانست و افزود: شرکتهای کارور ظرفیت قابل توجهی در این حوزه دارند، البته به این شرط که بهطور صحیح و مؤثر پیادهسازی شود. باید تلاش کنیم هدررفت گاز در تمام نقاط شناسایی و بهطور مؤثر کنترل شود. در این صورت میتوانیم به رفع ناترازی انرژی کمک کنیم.
وی با اشاره به اینکه باید مانند پارسال هماهنگی کامل بهوجود آید، بیان کرد: در این صورت است که چالشهای کمتری در زمستان پیش رو خواهیم داشت. در حوزه هوشمندسازی و خرید متمرکز کالا نیز، شرکت ملی گاز ایران به نتایج قابل توجهی رسیده و انشاءالله تا پایان سال شاهد تحقق کامل این دستاوردها هستیم.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه وصول مطالبات نیز یکی دیگر از موارد پیگیری بود که بهخوبی انجام شد، گفت: در کنار تمام این موارد، تنها صرفهجویی و مدیریت هوشمند مصرف گاز کلید عبور موفق از زمستان و کاهش ناترازی انرژی است.
