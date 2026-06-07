هشدار رگبار شدید، طوفان و بارش تگرگ در ۳ استان طی امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (یکشنبه، ۱۷ خرداد) بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی و ضرایب ناپایداری جوی، در ساعات بعدازظهر شرایط ناپایدار و نسبتاً پرخطر در برخی مناطق کشور حاکم خواهد شد و در سه استان آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل، وقوع رگبار باران شدید و تگرگ پیشبینی میشود.
وی افزود: این شرایط جوی در شمالغرب کشور بهویژه در شهرهایی از جمله خوی، سلماس، ارومیه، مهاباد، سراب، مهربان و همچنین بخشهایی از استان اردبیل از جمله خلخال نمود بیشتری خواهد داشت و ضرورت دارد شهروندان نسبت به تغییرات سریع وضعیت هوا توجه لازم را داشته باشند.
اصغری بیان کرد: در ارتفاعات و نواحی کمارتفاع برخی استانها از جمله کردستان نیز ناپایداریهای جوی مشاهده خواهد شد؛ همچنین توصیه میشود از حضور در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری شود.
وی ادامه داد: در استان زنجان نیز شرایط ناپایدار جوی پیشبینی شده و مناطق مختلف این استان تحت تأثیر این وضعیت قرار خواهند گرفت. همچنین در برخی نواحی، احتمال بارشهای نسبتاً سنگین وجود دارد. علاوه بر مناطق یاد شده، امروز در استانهای همدان، کرمانشاه، مرکزی، البرز، تهران و شمال سمنان نیز بارشهای پراکنده همراه با وزش باد شدید رخ خواهد داد.
اصغری یادآور شد: با تأخیر زمانی، در شمال خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز بارشهای پراکنده و وزش باد پیشبینی میشود. همچنین در استانهای اصفهان و ایلام و بخشهایی از شرق کشور، احتمال وقوع طوفان گرد و خاک وجود دارد که میتواند موجب کاهش دید افقی و اختلال موقت در تردد شود.
این کارشناس هواشناسی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیههای ایمنی خاطرنشان کرد: انتظار میرود شهروندان نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند و برای پیشگیری از خسارات احتمالی، از داراییهایی همچون خودرو، ماشینآلات کشاورزی و سایر اموال در برابر ناپایداریهای جوی محافظت کنند.
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