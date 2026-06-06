هشدار هواشناسی برای ۱۷ استان؛ خطر سیلاب، صاعقه و آبگرفتگی تا چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در برخی استان‌های کشور خبر داد و اعلام کرد که رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک در برخی مناطق و بارش تگرگ در نواحی مستعد پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، امروز شنبه (۱۶ خرداد) شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، همچنین شمال و مرکز استان اردبیل تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت. فردا یکشنبه (۱۷ خرداد) نیز استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و نیمه شمالی و شرقی کردستان شاهد تداوم این شرایط جوی خواهند بود.

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع مخاطراتی از جمله جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید، وقوع تگرگ و صاعقه، وزش باد شدید موقت، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط اشیا از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی هشدار داد.

این سازمان به منظور کاهش خسارات احتمالی، از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و از انجام سفرهای غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر بپرهیزند.

همچنین احتیاط در فعالیت‌های عمرانی، آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، آماده‌باش نیروهای راهداری برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای بین‌شهری، آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم جهت جلوگیری از خسارات ناشی از وزش باد شدید از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی است.

این سازمان همچنین بر ضرورت احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و خودداری از پارک خودرو در مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره، درختان کهنسال و فرسوده تأکید کرده است.

فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد از فعالیت سامانه بارشی در ۱۷ استان کشور خبر داد و اعلام کرد که تا روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این هشدار، فردا یکشنبه (۱۷ خرداد) استان‌های همدان، کردستان، نیمه شمالی استان‌های کرمانشاه و مرکزی، گیلان، مازندران، البرز، قم، تهران و ارتفاعات استان‌های سمنان و گلستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

همچنین روز دوشنبه (۱۸ خرداد) خراسان شمالی، گلستان، شمال خراسان رضوی، اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی و دامنه‌ها و ارتفاعات استان‌های سمنان و مازندران شاهد تداوم فعالیت این سامانه بارشی خواهند بود.

سازمان هواشناسی اعلام کرد که روز سه‌شنبه (۱۹ خرداد) نیز استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، نیمه شمالی آذربایجان غربی، ارتفاعات گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان تحت تأثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند.

بر اساس این هشدار، روز چهارشنبه (۲۰ خرداد) نیز آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، شمال سمنان، ارتفاعات مازندران، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی با رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید موقت مواجه خواهند شد.

سازمان هواشناسی نسبت به بالا آمدن آب رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقت، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و همچنین احتمال سقوط سنگ در مناطق کوهستانی هشدار داد.

این سازمان به شهروندان توصیه کرد از توقف و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و در سفرهای برون‌شهری، فعالیت‌های کوهنوردی، طبیعت‌گردی و سایر فعالیت‌های فضای باز احتیاط لازم را به عمل آورند.

همچنین خودداری از محلول‌پاشی و سم‌پاشی باغات، رعایت نکات ایمنی در فعالیت‌های کشاورزی و آمادگی نیروهای امدادی، خدماتی و شهرداری‌ها برای مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه بارشی از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی در این مدت است.