به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی و تجربیات سالهای گذشته نشان میدهد در این مقطع از سال، عبور امواج جوی از شمالغرب کشور موجب شکلگیری ناپایداریهای جوی میشود و ضروری است شهروندان نسبت به هشدارهای هواشناسی توجه ویژه داشته باشند.
وی افزود: طی چند روز آینده، بهویژه در ساعات بعدازظهر، در مناطق شمالی آذربایجان غربی، شمال و نیمه شرقی آذربایجان شرقی و همچنین استان اردبیل، شرایط برای وقوع بارشهای محلی فراهم خواهد بود و این بارشها در برخی نقاط میتواند منجر به جاری شدن روانآب و وقوع سیلاب شود.
اصغری با اشاره به مناطق در معرض خطر تصریح کرد: بر اساس شرایط جوی پیشبینیشده، شهرهای ماکو، چالدران، قرهضیاءالدین، خوی، شبستر، مرند، جلفا، اهر، کلیبر، سراب، مهربان، اردبیل، گرمی، مشگینشهر و خلخال از جمله مناطقی هستند که احتمال تأثیرپذیری بیشتری از این سامانههای ناپایدار دارند.
وی تأکید کرد: با توجه به احتمال وقوع سیلابهای ناگهانی، مسافران و شهروندان باید از استقرار و برپایی چادرهای مسافرتی در بستر و حاشیه رودخانهها، مسیلها و مناطق سیلخیز خودداری کنند.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: برای روز یکشنبه (۱۷ خرداد) نیز وقوع رگبار باران در استانهای کردستان، زنجان، همدان، مرکزی، قزوین، البرز، تهران و سواحل دریای خزر پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط جوی پیشرو، توصیه میشود شهروندان در استانهای یادشده برنامهریزیهای لازم را متناسب با وضعیت آبوهوا انجام دهند.
اصغری با اشاره به وضعیت بارشها در هفته جاری گفت: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، بیشترین میزان بارشها در یکسوم شمالی کشور رخ خواهد داد و این مناطق بیش از سایر نقاط تحت تأثیر سامانههای بارشی قرار میگیرند.
وی همچنین درباره وضعیت جوی شرق کشور یادآور شد: تداوم حاکمیت بادهای ۱۲۰ روزه در شرق کشور پیشبینی میشود و در نتیجه، وقوع طوفان گردوخاک بهویژه در شمال سیستان و بلوچستان و مناطق جنوبی خراسان جنوبی دور از انتظار نخواهد بود.
این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: در این مناطق، کاهش کیفیت هوا، افت دید افقی و بروز اختلال در ترددهای جادهای و فعالیتهای روزمره محتمل است و لازم است تمهیدات لازم از سوی شهروندان و دستگاههای مسئول اتخاذ شود.
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