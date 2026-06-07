به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور صبح امروز یکشنبه ۱۷ خرداد ماه در جلسه هیئت امنای مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به پیشرفت‌ها و اقدامات این سازمان در سال‌های اخیر گفت: تلاش و حرکت سازمان پزشکی قانونی به سمت رسیدن به مرجعیت علمی در سطح منطقه است و در حال حاضر نیز از بسیاری کشورهای منطقه جلوتر بوده و در شرایط بهتری قرار دارد.

وی افزود: در جنگ ۱۲ روزه شاهد حملات ناجوانمردانه دشمن به منازل مسکونی و به شهادت رسیدن همه اعضای یک خانواده بودیم به نحوی که این عزیزان قابل شناسایی نبودند و پزشکی قانونی برای شناسایی آنان از روش DVI استفاده کرد.

وی با اشاره به ارائه توضیحات مربوط به این اقدام در همایش بین المللی پزشکی قانونی که چندی پیش در کشور ترکیه برگزار شد، تصریح کرد: در حالیکه در این همایش از سوی برخی مسئولان و صاحبنظران پزشکی قانونی سایر کشورهای شرکت کننده به روش DVI به عنوان یک شیوه علمی در شناسایی و به صورت نظری اشاره می‌شد، این روش در کشور ما با نتایج بسیار قابل قبول در جنگ ۱۲ روزه و با نرم افزار کاملا بومی به کار گرفته شده بود و ارائه گزارش آن در این همایش مورد استقبال و توجه حاضرین قرار گرفت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اضافه کرد: یکی دیگر از افتخارات پزشکی قانونی راه اندازی و ایجاد بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران از حدود ۱۵ سال پیش و عملیاتی شدن آن در سال‌های اخیر است که از سال ۱۴۰۰ و با به کارگیری کیت‌های داخلی شاهد جهشی چشمگیر در استخراج پروفایل ژنتیک نمونه‌های اخذ شده در آن بوده‌ایم، این در حالی است که بسیاری از کشورهای منطقه فاقد این بانک بوده یا راه اندازی آن را به طور کامل به شرکت‌های خارجی واگذاری کرده و برخی نیز طی سال‌های اخیر فرایند ایجاد بانک ژنتیک خود را آغاز کرده‌اند.

وی به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی و اظهار نظر علمی سازمان در این پرونده‌ها اشاره و خاطرنشان کرد: به طور میانگین سالانه ۲.۵ میلیون پرونده برای اظهار نظر کارشناسی در حوزه‌های مختلف به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و بنا به گفته بسیاری از مسئولان قوه این اعلام نظر فصل الخطاب و جزو لاینفک پرونده‌های قضایی است.

وی اقدام در حوزه احصای آمار از جمله آمار حوادث رانندگی را از جمله تلاش‌های سازمان برشمرد و گفت: به دنبال ارائه این آمار از سوی پزشکی قانونی که مورد تایید و قابل استناد در حوزه‌های بین‌المللی است، پویش "نه به تصادف" در نوروز ۱۴۰۴ در کشور ایجاد شد که اقدامی ارزشمند در راستای کاهش تلفات تصادفات محسوب می‌شد.

مسجدی تأکید کرد: سازمان پزشکی قانونی کشور در ارائه آمارهای منحصربه‌فرد خود در حوزه‌های مختلف هیچگونه خستی ندارد و این آمار را هر کجا که نیاز باشد برای رفع مشکلات کشور در اختیار نهادهای مربوط قرار می‌دهد.

مسجدی در ادامه با تأکید بر اینکه بر اساس قانون، سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی پزشکی قانونی مربوط به حوزه آموزش و پژوهش است، گفت: پزشکی قانونی سازمانی علمی و خدماتی است و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی نیز در راستای همین وظایف و با هوشمندی در سال‌های گذشته ایجاد شده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با دسترسی به داده‌های منحصربه‌فرد و تمرکز بر تحقیقات کاربردی و محصول محور، کمکی بزرگ به سازمان پزشکی قانونی و نظام سلامت کشور است، افزود: مرکز تحقیقات با اقدامات علمی و توجه به تحقیقات کاربردی برای پیشرفت و رفع مشکلات سازمان تلاش‌های قابل توجهی داشته در حالیکه هیچ بودجه دولتی دریافت نمی‌کند و کاملا خودگردان است.

مسجدی اظهار داشت: یکی از اقدامات قابل توجه مرکز تحقیقات مربوط به حوزه فراوری بافت است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ در موضوع تأمین بافت بیش از ۲۰۰ میلیون دلار از کشور ارزبری داشتیم به همین دلیل مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با همکاری و مشارکت دانشگاه آزاد اسلامی اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده‌اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به برخی افتخارات مرکز تحقیقات از جمله تولید انواع کیت ژنتیک، دستگاه الکل سنج تنفسی و دستگاه هموژنایزر اظهار امیدواری کرد مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بتواند با شتاب بیشتری حرکت و با تکیه بر دانش و توان جوانان ایرانی، کسری و خلاهای موجود در برخی حوزه‌ها را برطرف کند.

در ادامه این نشست محسن صابری رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی گزارشی از فعالیت‌ها و عملکرد مرکز تحقیقات در سال‌های اخیر ارائه و به برخی افتخارات این مرکز از جمله کسب رتبه‌های برتر و تولید محصولاتی همچون کیت ژنتیک و دستگاه الکل سنج تنفسی اشاره کرد که هم اکنون در پزشکی قانونی و پلیس راهور مورد استفاده قرار گرفته‌اند.